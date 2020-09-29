Uyanış: Büyük Selçuklu 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm özeti
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından paylaşıldı. TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölümü ile 28 Eylül pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan ilk bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Son bölümün ardından Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanına Sultan Melikşah'ın oğlunu geri istemesi damga vurdu. İşte, Uyanış: Büyük Selçuklu 2. yeni bölü fragmanı ve ilk bölümde yaşananlar.
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası ekranlara geldi. Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, gibi güçlü oyuncu kadrosunun yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanında, Melikşah ve oğlunun kavuşması dikkat çekti. İşte, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanından görüntüler.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda Selçuklu'nun gireceği savaşın sinyalleri verildi. İşte, fragmandan görüntüler;
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU İLK BÖLÜM ÖZETİ
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer.Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.
Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah’ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu’yu içten içe kemiriyorlardır.
Melikşah’ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır.
Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk’ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah’ın fedaisi olmayı başarır.
Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.
İzleyici karşısına çıkmaya gün sayan dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık O
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