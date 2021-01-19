Uyanış Büyük Selçuklu 17. son bölümde Hasan Sabbah köşeye sıkıştı... İşte Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu 17. son bölümü ile 18 Ocak Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin son bölümünde Faysal’ın aslında bir Batıni olduğunu ve Markus’la arasındaki kirli bağlantıyı öğrenip öğrenmeyeceği merak dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm fragmanında ise Zübeyde'nin Nizamülmülk'ü tehdit etmesi dikkat çekti. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümü full HD izleyebilirsiniz.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Son bölümün hemen ardından Uyanış Büyük Selçuklu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan ilk sahneler;

17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faysal, hakikatte Batıni davasını Şelemzar’a hâkim kılmak; görünürde İlteber ile akrabalık bağı kurup Şelemzar’daki ticari faaliyetlerine meşruiyet kazandırmak ve Selçuklu’nun üzerine uyguladığı baskıdan kurtulabilmek için Turna ile evlenmek istemişti. Sahip olduğu maddi güçle de İlteber’i bu evliliğe ikna etmeyi başarmıştı. Faysal ile evliliğin eşiğine gelmiş olan Turna ne yapacaktır? İlteber’i bu evlilikten vazgeçirtecek olan sebep ne olacaktır?

Diğer taraftan yakın dostu Eynar’ı öldüren Sencer’den intikam almak için harekete geçen Markus, intikamı için Başulu’yu ağır yaralamıştı. Başulu, aldığı ağır yaradan ötürü kıyısına kadar geldiği ölümden kurtulabilecek midir?

Sarayın içinde Batınilere bağlı tehlikeli bir casus olduğunu anlayan ve en çok da Hasan Sabbah’tan şüphelen Nizamülmülk, Batınilerin mukaddes bildiği Sırlar Kitabı‘nı kullanarak bir tuzak kurmuştu. Bu tuzak neticesinde Hasan Sabbah’ı yakalamış ve onun gerçek kimliğini açığa çıkarmayı başarmıştı. Hasan Sabbah içine düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

Öte yandan Sencer, Başulu’nun intikamı için Markus’un peşine düşecektir. Selçuklu’nun ve dahi Sencer’in peşine düştüğü Markus, güçlenebilmek için nasıl bir yol izleyecektir? Bunun için Sabbah aracılığıyla Faysal ile nasıl bir ittifak kuracaktır?

Sencer, Faysal’ın aslında bir Batıni olduğunu ve Markus’la arasındaki kirli bağlantıyı öğrenecek midir? Başulu’yu ağır yaralayan ve Korkut Bey’i şehit eden Markus’tan intikamını alacak mıdır?