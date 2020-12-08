Uyanış Büyük Selçuklu 11. tam ve kesintisiz izle - Uyanış Büyük Selçuklu son bölümün tamamı yayınlandı (7 Aralık)

Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölümü ile 7 Aralık Pazartesi akşamı diziseverler ile buluştu. TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin bu haftaki bölümünde Sencer'in Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanması dikkat çekti. Melikşah ile Elçin’in her geçen gün biraz daha yakınlaşması ise dizinin son bölümünde merak dolu anları ekranlara getirdi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis’e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım’ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı.

Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos’u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan’a dönen Sencer’i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah’ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas’ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer’in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer’in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer’in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer’in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu’nun tepkisi ne olacaktır?

Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk’ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk’ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?

Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah’ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin’in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin’e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.