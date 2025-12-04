Utansan çok iyi edersin... Soylu bir ailede doğdu... Ama yıllar sonra 'Palyaço Prens' oldu

Haberin Devamı

Dünyanın en iyi okullarından biri olan Eton College'da okumasına rağmen başarısız bir öğrenci olması, gençlik yıllarında çırılçıplak bir partiye katılmak dahil birçok skandala imza atması, kamuoyundan saklamaya çalıştıkları kötü alışkanlıkları ailesi için hep bir sorun oldu.

Bunlar bir yana İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakıp ABD'ye taşındıktan sonra karısı Meghan Markle ile birlikte Buckingham'a yönelttiği eleştiriler, bu tatsız pastanın üzerindeki krema oldu.

Son dönemde yaptığı TV programı nedeniyle öne çıkan karısı Meghan Markle'a sahneyi bıraktı Harry. Hatta bir ara öyle bir an geldi ki sanki asıl ünlü ve soylu olan Meghan, onun sayesinde adını duyuran kişi Harry gibi bir manzara bile çıktı ortaya.

İNGİLİZ BASININDAN ŞOK BAŞLIK: PALYAÇO PRENS

Durum böyleyken Prens Harry, ünlü programcı Stephen Colbert'in programına konuk oldu. İşte o programda yaptığı şakalar bir yana yüzünü şekilden şekle sokması büyük eleştiri konusu haline geldi.

Hatta İngiliz basını "Palyaço Prens" başlığını atmaktan bile geri durmadı.

Harry'nin katıldığı programda onun yanı sıra oyuncu ve şarkıcı Jessie Buckley, bir başka oyuncu Michael Shannon da vardı. Sohbet sırasında konu Noel filmlerine geldi. Harry da konuyla ilgili olarak kendince şakalar yaptı.

Bir rol için seçmelere katılmak için orada olduğu şakasını yaptı. Ardından da stüdyoda dolaşarak Gingerbread Christmas Prince saves Christmas in Nebraska'. (Zencefilli Noel Prensi Nebraska'da Noel'i Kurtarıyor) adlı filmin seçmelerine katılmak için geldiğini ama kaybolduğunu şaka olarak anlattı.

Bu arada kızıl saçları nedeniyle Harry'nin "Ginger" (Zencefil) olarak anıldığını da hatırlatalım.





DONALD TRUMP'A DA ELEŞTİRİ YÖNELTTİ: Harry programda Donald Trump'a eleştiri de yöneltti... ABD'nin bir kral seçtiğini söyledi Harry. Bunun yanı sıra geçen ekim ayında New York, Washington DC, Chicago, Miami ve Los Angeles'ta milyonlarca kişinin Trump ve yönetimine karşı yürüyüş düzenleyip "Kral Yok" sloganı attığı gösteriyi de hatırlattı.

ŞÖHRET PEŞİNDE KOŞARKEN YOLLARINI KAYBETTİLER

İşte Harry'nin o anları da İngiltere'de büyük eleştiri konusu oldu. Bazı halkla ilişkiler uzmanları Harry ile Meghan'ın aslında şöhret peşinde koşarken yollarını kaybettikleri yorumunu yaptı.

Harry'nin bu şakalarını değerlendirenlerden biri de ülkenin önde gelen halkla ilişkiler uzmanlarından biri olan Mark Borkowski'ydi. Uzman, Harry'nin ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili şakalarını ve genel olarak programdaki tavırlarını değerlendirdi.

Borkowski "artık ABD'ye yerleşen varlıklı İngiliz prensin eskisi kadar yenilik unsuru taşımadığını söyledi.

Mark Borkowski, Harry'nin programda yaptığı şakaların şöhret peşinde olduğu için utanç verici olmadığını, bu işi kötü yaptığı için utanç verici olduğunu savundu.

Sonra da bu konuda şu değerlendirmede bulundu: "Kendi ayrıcalığınızla dalga geçmek sadece seyirci buna inanırsa işe yarar. Harry ise bunu başaramadı."





KENDİNE BİR KİMLİK İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Halkla ilişkiler uzmanı Borkowski'nin belirttiğine göre Harry'nin "Ben bir prensim ama bildiğiniz prenslerden değilim" noktasına dayandığını ama bunun artık eski çekiciliğini kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Onun yorumuna göre ekrandaki görüntüsü Harry'nin, kraliyet ailesinden ayrıldığından beri bir kimlik arayışı içinde olduğunu gösteriyor.

Bu konudaki yorumu da şöyle Borkowski'nin "Bu gördüğümüz şey kraliyet makinesinden çıkıp yerine yeni bir şey inşa etmeyen bir adamın kimlik boşluğu. Yaptığı her espri aslında halkın hiç istemediği bir kişiliği yaratma girişimi."