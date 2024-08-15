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Usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın son sağlık durumu nasıl?

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#Aydemir Akbaş#İbrahim Tatlıses#Kanser
Usta sanatçı Aydemir Akbaşın son sağlık durumu nasıl
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 17:00

Uzun yıllardır kanser ile mücadele eden ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzücü haber... Oyuncu, ani gelişen sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş (88) hastaneye kaldırıldı. Dün yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sanatçının sosyal medya hesabında “Aydemir Akbaş ani gelişen sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştır” şeklinde bir paylaşım yapıldı.

İbrahim Tatlıses de yakın dostu için sevenlerinden dua istedi: “45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum.”

Usta sanatçı Aydemir Akbaşın son sağlık durumu nasıl

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserleriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, bir süredir aynı hastalıkla savaşıyor, zaman zaman durumu hakkında sevenlerini bilgilendiriyordu.

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İLK BENDEN DUYUN İSTEDİM

Aydemir Akbaş, 1.5 yıl önce yeniden kansere yakalandığını "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." sözleriyle duyurmuştu.

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#Aydemir Akbaş#İbrahim Tatlıses#Kanser

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