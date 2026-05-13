Usta oyuncu Uğur Yücel, Eşref Rüya'da!

GÖLGELERİN ARDINAN ÇIKAN TEHLİKE; ‘İHTİYAR’

Bugüne kadar yalnızca adıyla korku salan, yüzünü ise herkesten saklayan İhtiyar, yıllardır gizlendiği gölgelerden çıkıyor. Kızının gerçek kimliğini öğrenmek isteyen gizemli karakterin dönüşü, dizide dengeleri tamamen değiştirecek.

EŞREF İÇİN EN BÜYÜK SINAV

Uğur Yücel’in hayat vereceği İhtiyar karakteri, sadece Nisan’ın yaşamında köklü değişimlere neden olmayacak; aynı zamanda Eşref’i de hayatının en büyük hesaplaşmalarından biriyle karşı karşıya bırakacak. Yeraltı dünyasında taşları yerinden oynatacak bu sürpriz gelişme, dizinin heyecan dozunu daha da artıracak.

‘EŞREF RÜYA’DA DENGELER DEĞİŞİYOR

Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosuna katılan Uğur Yücel ile seyirciyi büyük bir yüzleşmeye hazırlıyor. “İhtiyar” karakterinin gelişiyle birlikte dizide tüm dengelerin altüst olması bekleniyor.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…