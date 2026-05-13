Usta oyuncu Uğur Yücel, Eşref Rüya'da!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 17:40

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, hikâyeye dahil olacak sürpriz bir karakterle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizide uzun süredir gizemini koruyan ve Eşref Tek’in en büyük düşmanlarından biri olarak adı geçen “İhtiyar” karakteri ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Karanlık ve güçlü karaktere ise Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncularından Uğur Yücel hayat verecek.

GÖLGELERİN ARDINAN ÇIKAN TEHLİKE; ‘İHTİYAR’

Bugüne kadar yalnızca adıyla korku salan, yüzünü ise herkesten saklayan İhtiyar, yıllardır gizlendiği gölgelerden çıkıyor. Kızının gerçek kimliğini öğrenmek isteyen gizemli karakterin dönüşü, dizide dengeleri tamamen değiştirecek.

EŞREF İÇİN EN BÜYÜK SINAV

Uğur Yücel’in hayat vereceği İhtiyar karakteri, sadece Nisan’ın yaşamında köklü değişimlere neden olmayacak; aynı zamanda Eşref’i de hayatının en büyük hesaplaşmalarından biriyle karşı karşıya bırakacak. Yeraltı dünyasında taşları yerinden oynatacak bu sürpriz gelişme, dizinin heyecan dozunu daha da artıracak.

‘EŞREF RÜYA’DA DENGELER DEĞİŞİYOR

Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosuna katılan Uğur Yücel ile seyirciyi büyük bir yüzleşmeye hazırlıyor. “İhtiyar” karakterinin gelişiyle birlikte dizide tüm dengelerin altüst olması bekleniyor.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

 

