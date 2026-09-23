×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Usta oyuncu Salih Kalyon'dan sitem: Meğer ben çırakmışım!

Güncelleme Tarihi:

#Salih Kalyon#Tolga Çevik#Komedi Dükkanı
Usta oyuncu Salih Kalyondan sitem: Meğer ben çırakmışım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 11:43

Salih Kalyon ile Tolga Çevik’in yıllar önce yollarını ayırmasına neden olan ‘Komedi Dükkanı’ tartışması yeniden gündeme geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde görüntülenen Salih Kalyon’a yıllar önce söylediği “Bu saatten sonra ben dükkanda çırak olamam” sözleri hatırlatıldı.

Oyuncu, “İkimiz birlikte bir program yapıyoruz zannetmişim. Meğer ben çırakmışım” dedi.

Usta oyuncu Salih Kalyondan sitem: Meğer ben çırakmışım

Kalyon, Tolga Çevik’le daha sonra konuşup konuşmadığı sorularına ise şu yanıtı verdi: “Hayır konuşmadık.” Usta oyuncu “Bugün bir araya gelir misiniz?” sorusuna da “Yani zannetmiyorum. Çünkü hava geçti, dönem geçti” sözleriyle karşılık verdi.

Salih Kalyon, ‘Komedi Dükkanı’nda Tolga Çevik ile birlikte çalıştıklarını ancak ilerleyen süreçte projenin Çevik’in işi olarak sahiplenildiğini öne sürmüştü. Oyuncu, programın künyesinde Çevik’in ‘konsept sahibi’ olarak gösterilmesine de tepki göstermişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Salih Kalyon#Tolga Çevik#Komedi Dükkanı

BAKMADAN GEÇME!