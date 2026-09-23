Usta oyuncu Salih Kalyon'dan sitem: Meğer ben çırakmışım!

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27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde görüntülenen Salih Kalyon’a yıllar önce söylediği “Bu saatten sonra ben dükkanda çırak olamam” sözleri hatırlatıldı.

Oyuncu, “İkimiz birlikte bir program yapıyoruz zannetmişim. Meğer ben çırakmışım” dedi.

Kalyon, Tolga Çevik’le daha sonra konuşup konuşmadığı sorularına ise şu yanıtı verdi: “Hayır konuşmadık.” Usta oyuncu “Bugün bir araya gelir misiniz?” sorusuna da “Yani zannetmiyorum. Çünkü hava geçti, dönem geçti” sözleriyle karşılık verdi.

Salih Kalyon, ‘Komedi Dükkanı’nda Tolga Çevik ile birlikte çalıştıklarını ancak ilerleyen süreçte projenin Çevik’in işi olarak sahiplenildiğini öne sürmüştü. Oyuncu, programın künyesinde Çevik’in ‘konsept sahibi’ olarak gösterilmesine de tepki göstermişti.