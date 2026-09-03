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Usta oyuncu Gül Onat açıkladı: Bir kez daha ameliyat oldum

Güncelleme Tarihi:

#Gül Onat#Sihirli Annem#Pankreas Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 13:20

Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, bir kez daha ameliyat olduğunu duyurdu. Böbrek yollarından operasyon geçiren 73 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

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Bir kez daha ameliyat masasına yattı

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı “Perihan Teyze” karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat, uzun süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyor.

Tedavi sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Onat, son olarak yeni bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Daha önce kemoterapi nedeniyle saçlarını kestirdiğini duyuran usta oyuncu, bu kez böbrek yollarından ameliyat olduğunu belirtti.

Usta oyuncu Gül Onat açıkladı: Bir kez daha ameliyat oldum

“Böbrek yollarında tümörler büyüdü”

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Onat, böbrek yollarında tümörlerin büyümesi nedeniyle doktorların daha önce stent taktığını söyledi.

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Onat, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Epeydir sizlere kendimle ilgili bir bilgi vermedim. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız. Bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm.”

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“Kuyruğu dik tutuyorum”

Yaşadığı zorlu sağlık sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Gül Onat, takipçilerine de sağlıklarını ihmal etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Usta oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hep söylüyorum; hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin.”

 

 

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#Gül Onat#Sihirli Annem#Pankreas Kanseri

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