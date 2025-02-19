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Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'ya veda... Salon boş kaldı!

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#Emin Gümüşkaya#Zafer Algöz#Muhammed Emin Gümüşkaya
Usta oyuncu Emin Gümüşkayaya veda... Salon boş kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 15:20

İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya için cenaze töreni düzenlendi. Gümüşkaya'nın cenazesi Üsküdar'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

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Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden oyuncu için bugün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene oyuncu Zafer Algöz ve Gümüşkaya'nın şehir tiyatrolarından oyuncu arkadaşları katıldı.

Usta oyuncu Emin Gümüşkayaya veda... Salon boş kaldı

Az sayıda kişinin yer aldığı törenin ardından Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, yarın Bursa'da yapılacak tören ve ardından kılınacak cenaze namazı için alkışlarla memleketine uğurlandı.

'BU MESLEĞİ AŞK İÇİN YAPARDI'

Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarına gittiğimizde hepimizin babası gibiydi.

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Usta oyuncu Emin Gümüşkayaya veda... Salon boş kaldı

Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi. Hatta bir gün, "Oğlum, biz birlikte kaç tane oyunda oynadık, turneler yaptık. Devlet tiyatrosunda ben oyunlar oynadım, bir 'Seyyar Teyyar' oynadım. Herkes beni öyle tanıdı, ne kadar vefasız bir meslek bu" dedi.

Usta oyuncu Emin Gümüşkayaya veda... Salon boş kaldı

Onunla olan gönül bağım başkadır. Elbette devlet tiyatrolarında, sinema çevresinde birçok insanla, birçok meslek büyüğümle tanışma, çalışma şerefine nail oldum. Ama tıpkı rahmetli Nur Subaşı gibi, rahmetli Semih Sergen gibi Emin abi de fabrikası tarafından bir tane üretilmiş ve artık fabrikası kapatılmış kıymetli bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Emin Gümüşkayaya veda... Salon boş kaldı

 

 

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#Emin Gümüşkaya#Zafer Algöz#Muhammed Emin Gümüşkaya

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