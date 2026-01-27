Usta oyuncu Ali Tutal yoğun bakımda... Durumu ciddiyetini koruyor

Haberin Devamı

Evinde rahatsızlanan 76 yaşındaki Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

‘Güneşi Gördüm’, ‘Mülteci’, ‘Hemşo’, ‘Tatlı Kaçıklar’, ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ ve ‘Geniş Aile’ gibi birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Ali Tutal’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, sanat camiası ve hayranlarını endişelendirdi.

Öte yandan Film-San Vakfı da usta oyuncu için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.