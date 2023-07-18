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Usta isimlerle çekimler başladı

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#Büşra Pekin#Necip Memili#Diren Polatoğulları
Usta isimlerle çekimler başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:57

Büşra Pekin yeni filmi “Başkan”ın çekimleri için Tunceli’de kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu sosyal medyasında setten kareleri paylaşarak çekimlerin başladığını duyurdu.

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Büşra Pekin yeni filmi “Başkan”ın çekimleri için Tunceli’ye gitti. Ünlü oyuncunun Necip Memili, Diren Polatoğulları, Füsun Demirel, Şerif Sezer, Nursel Köse ve Sinan Demirer gibi usta isimlerle kamera karşısına geçtiği filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde Ovacık’ta başladı.

Yeni filmi için sarı olan saçlarını kahverengine boyatan Büşra Pekin setten kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Usta isimlerle çekimler başladı

Ünlü oyuncu, filmde belediye başkan adayı olan Zeynel rolüne hayat veren rol arkadaşı Necip Memili ile karesini “Benim başkan” notuyla Instagram hesabının hikâye bölümüne yükledi.

Usta oyuncu Şerif Sezer’in karesini ise “Güzellik” notuyla yayınladı. Ulaş Bahadır’ın yazıp yönettiği “Başkan” filmi bir kasabadaki belediye başkanlığı yarışını eğlenceli bir dille anlatıyor.

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Usta isimlerle çekimler başladı

 

 

 

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#Büşra Pekin#Necip Memili#Diren Polatoğulları