Usta isimler ve yeniler Hain’de

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Filmde Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar, Itır Esen ve Zeynep Şarlıgil rol alıyor. Sürükleyici bir uluslararası casusluk hikâyesine odaklanan ‘Hain’, çarpıcı karakterleri, modern sinema teknolojileriyle harmanladığı sürpriz fantastik unsurlarıyla dikkat çekiyor.

Gerçeklik ve kurgunun sınırlarını zorlayan film, izleyicilere özel bir sinema deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Türk istihbaratının perde arkasında geçen hikâye, teşkilatın en yetenekli ajanlarından birinin zorlu mücadelesini konu alıyor.

Casusluk dünyasının entrikalarını gerilim dolu bir anlatımla sunan ‘Hain’, güç sahibi elit bir grubun entrikalarla örülü düzenini ve bu düzenin kadın kahramanlar tarafından nasıl yıkıldığını çarpıcı bir şekilde işliyor.