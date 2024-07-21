Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu hastanelik oldu

Haberin Devamı

Türk basınının duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'da gittiği bir restoranda dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu fenalaştı.

Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Cıvaoğlu hemen yoğun bakıma alındı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI

Fulya'da özel bir hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu’nun durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı.

Çarpma sonucu meydana gelen beyin kanamasının herhangi bir kalıcı hasara neden olmadığı ve usta gazetecinin konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi.

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Haberin Devamı

Doktorlar, Cıvaoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını açıkladı.