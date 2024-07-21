×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu hastanelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#Güneri Cıvaoğlu#Güneri Cıvaoğlu Kimdir#Güneri Cıvaoğlu Hastane
Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 12:01

Gittiği restoranda dengesini kaybederek düşen usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu, hastanelik oldu.

Haberin Devamı

Türk basınının duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'da gittiği bir restoranda dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu fenalaştı.

Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Cıvaoğlu hemen yoğun bakıma alındı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI

Fulya'da özel bir hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu’nun durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı.

Çarpma sonucu meydana gelen beyin kanamasının herhangi bir kalıcı hasara neden olmadığı ve usta gazetecinin konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi.

Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu hastanelik oldu

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Haberin Devamı

Doktorlar, Cıvaoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güneri Cıvaoğlu#Güneri Cıvaoğlu Kimdir#Güneri Cıvaoğlu Hastane

BAKMADAN GEÇME!