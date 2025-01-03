'Usta çapkın' uslandı ama ufukta evlilik yok

Haberin Devamı

Ancak hangi güzelle aşk yaşarsa yaşasın onu 25 yaşını doldurduktan sonra terk etti. Bugüne kadar da bu adeta kural haline gelen huyundan vazgeçmedi.

YAŞ TAKINTISI YÜZÜNDEN HAYATINA GİREN TÜM KADINLARI TERK ETTİ

Genç, güzel ve başarılı kadın oyuncular ya da ünlü modellerle nice aşklar yaşayan Leonardo DiCaprio hayatına giren tüm kadınları 25. doğum günlerinden sonra terk etti. Zaten bu yaştan büyük birini de hayatına hiç sokmadı.

Bu artık şehir efsanesi haline gelen takıntı sosyal medyada türlü şakalara malzeme oldu, Leo’nun adı her anıldığında bu konu da açıldı.

Geçen ay 50 yaşına basan Oscar ödüllü oyuncu şu anda 26 yaşındaki model Vittoria Ceretti ile büyük bir aşk yaşıyor.-

Leo, bir buçuk yıldır birlikte olduğu Vittoria Ceretti'yle birlikte kötü şöhretinden uzaklaşmış gibi görünüyor

Haberin Devamı

Mayıs 2023’te Cannes Film Festivali sırasında tanışan aşıklar o yılın yaz aylarında ilk kez birlikte görüntülenmiş, bir süre sonra da verdikleri samimi pozlarla aşk yaşadıklarını dünyaya ilan etmişti.

Ünlü oyuncu sevgilisini çoktan annesiyle de tanıştırdı hatta birlikte tatillere bile çıktılar

Gözden Kaçmasın Uslanmaz çapkın en sonunda duruldu… Güzel sevgilisinin elini bu kez sıkı sıkı tutuyor Haberi görüntüle

HUYLU HUYUNDAN VAZ GEÇMİŞ GİBİ

Vittoria Ceretti haziran ayında 25 yaşını bitirdi ve tehlike çanları çalmaya başladı. Ancak Leonardo Dicaprio güzel sevgilisini “yaşı geçmesine” rağmen terk etmedi.

Tam tersine çiftin ilişkisi giderek ilerledi ve ciddileşti. Onların kendi aralarında gizlice nişanlandığını söyleyen bile var. Leo ve Vittoria Ceretti uzun yeni yıl tatilini de birlikte tatil yaptıkları St Barts’ta geçirdiler.

Haberin Devamı

EVLİLİK KARARI UFUKTA GÖRÜNMÜYOR

Usta aktörün model sevgilisine olan bağlılığı hayranlarına acaba bu kez doğru kişiyi buldu ve en sonunda o büyük kararı vermeye hazır olabilir mi sorusunu sordurtmuş olsa da durum böyle değil…

Ünlü çift yeni yıl tatilini de birlikte geçirmişti

Yakın çevresine göre Leonardo DiCaprio evlenmeye niyetli değil. Ancak konunun Vittoria Ceretti’yle ilgili yok.

Söylenenlere göre yıldız oyuncu aslında Vittoria Ceretti’yle çok mutlu ve ondan ayrılmaya da pek niyeti yok. Öte yandan bu ilişkiyi bir adım öteye taşıyıp evlenmeyi de düşünmüyor.

Haberin Devamı

Bunun sebebi ise DiCaprio’nun kendini evli barklı bir adam, bir eş olarak görmemesi.

İLİŞKİ CİDDİ AMA...

“Leo, kendi gözünde işleri resmiyete dökmek için nikah defterine imza atma ihtiyacı hissetmiyor” diyen kaynaklar ünlü oyuncunun evlenmek yerine Vittoria Ceretti’yle ilişkisini sevgili olarak sürdürmeye niyetli olduğunu söylüyor.

Leonardo DiCaprio'nun Vittoria Ceretti'yle çok mutlu olduğu ancak bu aşkı nikah masasına taşımaya niyeti olmadığı söyleniyor

Gözden Kaçmasın Hayat onu oğlundan ve karısından erkenden koparmıştı… Artık tek dayanağı iki evladı Haberi görüntüle

EVLİLİĞİNİ BU UĞURDA MI BİTİRDİ?

Vittoria Ceretti ise genç yaşına rağmen daha önce evlilik deneyimi yaşadı. Ünlü İtalyan DJ Matteo Milleri'yle Ocak 2020'de evlenen Ceretti Mayıs 2023'te, Leonardo Dicaprio’yla tanıştıktan hemen sonra, haziran ayında 3 yıllık evliliğini bitirdi.

Haberin Devamı

Hatta zamanlamaya bakınca kimileri bu evliliğin Leo uğruna bittiğini bile iddia etmişti.

Leonardo DiCaprio ise 2022’nin yaz aylarında 5 yıldır birlikte olduğu bir başka ünlü model ve oyuncu Camila Morrone’dan ayrılmıştı. Bu ayrılık da şaşırtıcı olmayan bir şekilde Camila Morrone 25 yaşını bitirip 26. doğum gününü kutladıktan sonra gerçekleşti…

Leonardo DiCaprio bir önceki aşkı Camila Morrone'u da 25 yaşını bitirir bitirmez terk etmişti