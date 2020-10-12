Urfalı Hikmet rekora gidiyor
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen “Kim Milyoner Olmak İster”e katılan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, programa damga vurdu.
Şanlıurfalı bir ailenin çocuğu olan, Sakarya Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Hikmet Karakurt, karşısına çıkan soruları başarıyla cevaplayarak 250 bin TL’lik soruyu açtırmayı başardı. O anlarda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Karakurt, yarışmanın 17 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde 250 bin TL’lik soruyu yanıtlayacak. Eğer Karakurt doğru cevabı bulursa rekor için bir sorusu kalacak ve milyoner olma şansını elde edecek.
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