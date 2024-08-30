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Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas'ta!

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#Taş Kağıt Makas#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Uraz Kaygılaroğlu
Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makasta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 17:08

Güçlülere karşı adalet arayışının anlatıldığı “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”na taze kan geldi. Tüm oyuncuların bir araya geldiği okuma provasında herkes, “Mafya Marko” ile tanıştı. Uraz Kaygılaroğlu, yeraltı dünyasının kilit isimlerinden “Marko” karakteri ile dizi kadrosuna dahil oldu. Taş Kağıt Makas, yeni sezonda da Kanal D’de ekrana gelecek.

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İLK OKUMA PROVASI

Yeni sezon çekimleri devam eden dizinin oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi. 

Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makasta

Keyifli geçen okuma provasının sürprizi, Uraz Kaygılaroğlu oldu. Diziye katılan başarılı oyuncu, bir baba ve oğlun adalet savaşında mafya babası rolünü oynayacak.

Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makasta

USTA İSİMLER

İzleyicisini ekran başına kitleyen dizide; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Şen ve Atsız Karaduman gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

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Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makasta

HER ÇARŞAMBA KANAL D’DE

MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni sezonda da her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de olacak.

 

 

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