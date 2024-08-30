Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas'ta!

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İLK OKUMA PROVASI

Yeni sezon çekimleri devam eden dizinin oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi.

Keyifli geçen okuma provasının sürprizi, Uraz Kaygılaroğlu oldu. Diziye katılan başarılı oyuncu, bir baba ve oğlun adalet savaşında mafya babası rolünü oynayacak.

USTA İSİMLER

İzleyicisini ekran başına kitleyen dizide; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Şen ve Atsız Karaduman gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

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HER ÇARŞAMBA KANAL D’DE

MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni sezonda da her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de olacak.