Uraz Kaygılaroğlu: Canımdan endişeliyim

Haberin Devamı

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour’un sergisi için verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.

Nevşin Mengü’nün YouTube yayınına katılan Kaygılaroğlu can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti: “Hedef gösterildiğim için can güvenliğimden endişe eder haldeyim.” Oyuncu ayrıca serginin kendisine ait olmadığını da belirtti:

“16 Nisan’da sergilenmişti. O dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Belki de bir nevi akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi. Hem Ayşenur’un hem İkbal’in ailesi özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum.”

Haberin Devamı

Uraz Kaygılaroğlu , tepkilerin sona ermesi adına toplumdan menedilmesi gerekiyorsa bunu kabul ettiğini ifade etti: “Bir daha sahneye ya da televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. Burada toplumun gerçeğini gözden kaçırdığım için özür dilerim. Benim kız çocuğum var. Böyle bir şeyi normalleştirmek, güzelleştirmekle ilgili bir niyetimin olması mümkün değil. Beğenilsin beğenilmesin anlaşılsın anlaşılmasın fotoğraflar soyut, bu ise somut bir gerçek.”

RAHATSIZ EDİCİ OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM

Kaygılaroğlu, “Resim sergisindeki amaç neydi” sorusuna “Bu 10 fotoğraftan oluşan bir sergiden sadece iki fotoğraf. Fotoğrafların rahatsız edici olduğunu kabul ediyorum ama bu da bir tür. Bunun gibi filmler, edebi eserler, resimler var” cevabını verdi.