Uraz Kaygılaroğlu: Başrolde değildim

Oyuncu, 2011 yılında rol aldığı “Pis Yedili” dizisinde kötü çocuğu canlandırdığını söyledi: “Diziyi yeniden yayınlamaya başladılar. Hatta yeni afiş hazırlamışlar. Sanki dizideki Pis Yedili’den biriymişim gibi kafamı başka bir karakterin üzerine photoshopla koymuşlar. Ben başrolde değildim.”





