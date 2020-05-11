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Uraz Kaygılaroğlu: Başrolde değildim
Uraz Kaygılaroğlu, Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün programı “Burda Olan Burda Kalır”ın canlı yayınına katıldı.
Oyuncu, 2011 yılında rol aldığı “Pis Yedili” dizisinde kötü çocuğu canlandırdığını söyledi: “Diziyi yeniden yayınlamaya başladılar. Hatta yeni afiş hazırlamışlar. Sanki dizideki Pis Yedili’den biriymişim gibi kafamı başka bir karakterin üzerine photoshopla koymuşlar. Ben başrolde değildim.”
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