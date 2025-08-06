×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Unutulmaz bir gece... Kanal D yıldızlarının Jennifer Lopez çıkarması!

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Jennifer Lopez#Sahra Şaş
Unutulmaz bir gece... Kanal D yıldızlarının Jennifer Lopez çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 15:39

Dünyaca ünlü star Jennifer Lopez 6 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne aldı. Ünlü isimler konsere akın ederken, Kanal D'nin yıldızları da bu muhteşem konseri kaçırmadı. Uzak Şehir'in Jennifer Lopez'e benzerliğiyle dikkat çeken oyuncusu Sahra Şaş ile Kanal D'nin yeni yüzü Cemre Baysel, Jennifer Lopez'in etkileyici performansıyla coştu.

Haberin Devamı

UNUTULMAZ BİR GECE

Dünya yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Lopez, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda muhteşem bir performans sergiledi. Konserde 50 şarkı seslendiren Lopez, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Unutulmaz bir gece... Kanal D yıldızlarının Jennifer Lopez çıkarması

YERLİ JLO SAHRA ŞAŞ, GERÇEK JENNIFER'LA COŞTU

Konsere Kanal D'nin sevilen yıldızları da katıldı. Fenomen dizi Uzak Şehir'de Nare karakteriyle dikkat çeken ve 'yerli Jennifer' diye anılan Sahra Şaş etkinlikte boy gösterdi. Lopez şarkılarına dansıyla eşlik eden oyuncu, hayranlarının ilgi odağındaydı.

Haberin Devamı

Unutulmaz bir gece... Kanal D yıldızlarının Jennifer Lopez çıkarması

'YENİDEN KANAL D'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Kanal D'nin yeni dizisinin yıldızı Cemre Baysel de bu unutulmaz geceye katılanlar arasındaydı. Baysel, Lopez konserinde siyah kombin şıklığıyla dikkat çekti. Kanal D ekranındaki yeni projesini Jennifer konseriyle kutlayan oyuncu, "Yeniden Kanal D'de olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım" diyerek duygularını ifade etti.

Unutulmaz bir gece... Kanal D yıldızlarının Jennifer Lopez çıkarması

Gözden Kaçmasınİstanbulda Jennifer Lopez şovİstanbul'da Jennifer Lopez şov!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanal D#Jennifer Lopez#Sahra Şaş

BAKMADAN GEÇME!