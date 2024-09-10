Ünlülerin Narin çığlığı

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* Ajda Pekkan: Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.

* Nilüfer: Ah canım Narin’im kimler kıydı sana.

* Acun Ilıcalı: Çok üzgünüm. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Suçluların bir an önce cezalandırılmasını temenni ediyorum.

* Ebru Gündeş: Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar; ya ölmeli cellatlar ya da hiç doğmamalı çocuklar.

* Mahsun Kırmızıgül: Çocuklara kıyılan kötü bir zamandayız. Ah be Narin’im. Benim küçük meleğim. Acın ciğerimizi dağladı.

* Sibel Can: Ah melek güzel Narin. Seni nasıl böyle acımasızca hayattan kopardılar? Bu acıyı anlatmak zor çünkü böyle bir masumiyete yapılan kötülüğün tarifi yok. Adalet yerini bulacak.

* Bülent Ersoy: Çocuklar gülmek yerine ağlıyorsa, çocuklar yaşamak yerine ölüyorsa ben bu dünyaya ait değilim.

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* Tarkan: Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, birkaç insan tanıyıp, sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların, sapıkların, katillerin, nefretin, cehaletin ortasına düştük.

* Gülşen: Narin. Kara haberinle hepimiz yastayız. Çok üzgünüm. Sana kıyanlar olmalıydı bugün senin yerinde!

* Tuba Büyüküstün: Kaç kız çocuğu, kaç kadın? Bitmeyen bir döngü. Ülkemizde bu döngünün içinde bir çocuğumuzu daha kaybettik.

* Hülya Avşar: Suçlunun bulunacağın günü iple çekiyorum.

* İbrahim Tatlıses: İdam geri gelsin.

* Hakan Ural: Artık her türlü anormalliğe, gelişmeye verilecek tepki veya söylenecek söz klişe kalıyor.

* Gamze Özçelik: Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşılmış. Nur içinde yat güzeli. Cenneti senin ve senin gibi erken göçen kardeşlerinin gülücükleri inletsin. Sana dokunan ellerin dünya ahiret en ağır şekilde cezalandırılması duasıyla...

* Fahriye Evcen: Dilerim sana bunu yaşatanlar cezasını bulur. İnsanlığı geldiği nokta çok ürkütücü. Masum bir melekten ne istenir ki.

Hande Erçel: Kalpsiz, utanmaz, vicdansız. Kötüsünüz kötü.

* Erol Evgin: Çocuklarımızı korumak, biz yetişkinlerin görevidir. Narin’in başına gelenler karşısında halkımız üzüntüsünü paylaşıyor. Yetkilileri etkili çözümler üretmeye çağırıyoruz. Narinler ölmesin.

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* Hazal Kaya: Adalet istiyoruz, adalet. Kahrolmaktan, beddua etmekten yorulduk. Gereken ceza neyse uygulayın canilere artık. Aklımızı kaybedeceğiz üzüntüden yeter.

* Merve Dizdar: Çocukların isimleri değişiyor ama başlarına gelen olaylar değişmiyor. Adalet olmadığı sürece de değişmeyecek. Daha önce Narin ile aynı kaderi yaşayan çocukların failleri gerekli cezaları alsaydı Narin hayatta olabilirdi.

* Hülya Koçyiğit: Sana bunu yapanlar, bu dünyada hesabını verecekler. Dilerim ömür boyu huzur bulamaz ve en ağır cezayı alır sana kıyanlar.

Melike Şahin gözyaşlarını tutamadı

Melike Şahin önceki akşam Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde sekiz yaşındaki Narin için tepkisiz kalamadı. Sanatçı yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirirken, gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda seyircilerin arasından bir kişinin “Ağlama” diye seslenmesi üzerine Şahin, “Sana sormayacağım ne zaman ağlayıp ağlamayacağımı. Kimseye sormayacağım. Çünkü üzgünüm, hüzünlüyüm ve öfkeliyim; bir çocuğa bunları yaşattıkları için” diye karşılık verdi.

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Gelinliğe tepki gösterdi

Bergüzar Korel, Narin’in tabutunun üzerine gelinlik koyulmasına tepki gösterdi: “Neden okul önlüğü ya da oyuncak değil de gelinlik? 8 yaşında masum bir çocuğun tabutuna gelinlik koymak karşısında durduğumuz zihniyetin ta kendisi! Çocuklarımıza sahip çıkarak bu zihniyete karşı tek yürek olabiliriz.”

Konseri ertenledi

Şevval Sam, CHP’nin 101’inci kuruluş yıldönümü kapsamında vereceği konserinin Narin Güran’ın ölüm haberi ve 4 askerin şehit olması sebebiyle ertelendiğini duyurdu. Sam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kalbimizdeki bu yarayı sararken daha güzel günlerde bir araya gelmeyi umuyoruz.”