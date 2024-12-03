Ünlüleri buluşturan doğum günü

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İsmail Hacıoğlu ve menajer Abdullah Bulut önceki akşam doğum gününü Kuruçeşme The Social’da ünlü dostlarının katılımıyla kutladı.

Doğum günü Bulut ile aynı güne denk gelen Hacıoğlu, “Abdullah ile yıllardır bunu birlikte yapmayı düşünüyorduk, bu yıl kısmet oldu. Dostlarımız bizi yalnız bırakmadı” dedi.

Oyuncu, hediye konusundaki sorulara ise “Hediye istemedik, burada olmaları yeterli” şeklinde yanıt verdi.

Tombala oynayacağız



Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geceye eşi Ural Kaspar ile katıldı. Yeni yıl planları sorulan ikili, “İşlerimiz yoğun, o yüzden plan yapmadık. Evde oturup tombala oynayacağız” dedi.

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Üzücüydü



Ebru Şahin, oynadığı dizinin erken final yapmasıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Sezon ortasında böyle bir durum yaşamak üzücüydü ama doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Daha güzel projelerde buluşuruz.”

Oyuncu Aslıhan Güner, setten geldiğini söyledi: “Burada kurtlarımızı dökeceğiz. Hediye aldım ama içeride verdim. Hediye söylenmez.”

Engin Öztürk menajeri Abdullah Bulut hakkında “Apo’yu çok seviyoruz. Onun mutlu olduğu gün biz de mutluyuz” dedi.

Sarp Apak, yılbaşı ritüellerine dair sorulara esprili bir yanıt verdi: “Benim tüm iç çamaşırlarımı arkadaşlarım çaldı. Bana sadece Seher Yıldızı markalıları bıraktılar.”