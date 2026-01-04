Ünlülerden destek yağdı... Beyaz’ı çok özledik!

Haberin Devamı

BİR DÖNEMİN SESİ

Murat Boz, videolu mesajında Beyazıt Öztürk’ü “bir dönemin sesi ve hafızası” olarak tanımladı.

“Beyaz’la Joker”in Türkiye’nin ekran başında aynı anda gülüp aynı duyguda buluştuğu günleri yeniden hatırlatacağını ifade eden şarkıcı, Beyaz’a “Ekranlar da, kalbimiz de seni çok özlemişti. İyi ki dönüyorsun” diyerek başarı diledi.

HOŞ GELDİN YİĞİT ADAM





Bülent Serttaş Beyaz’a “Ekranlar seni çok özledi. Ama biz daha çok özledik. Hoş geldin yiğit adam” diye seslendi. Sıcak bir mesaj yayınlayan Bülent Serttaş, yeni programı için ünlü şovmene başarı dileklerinde bulundu: “Seyri bol olsun.”

YARIŞMAK İSTİYORUM





İrem Derici, Beyaz’ın yarışma formatının içine özlenen “Beyaz Show ruhunu” katacağından emin olduğunu dile getirdi. “Programı dört gözle bekliyorum” diyen ünlü popçu, yarışmacı koltuğunda oturmak istediğini de açıkladı: “Bir gün Kubat’la birlikte orada yarışmak istiyorum.”

BİZSİZ NASIL OLACAK?





Geçmişte “Beyaz Show”a birçok kez konuk olan Kubat, Beyaz’ın dönüşünü dostça bir heyecanla karşıladı. “O benim canım ciğerim. Başarılar diliyorum yeni programında” diyen sanatçı, esprili bir dille sürpriz beklediğini de söyledi: “Bizsiz nasıl olacak acaba?”