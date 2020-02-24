Ünlüler takımının dikkat çeken ismi Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan futbolcu mu?
Survivor yarışmasının başlamasının ardınan yarışmada bazı isimler ön plana çıkıyor. Bunlardan biri de Aycan Yanaç. Peki Aycan Yanaç kimdir ve kaç yaşında? İşte Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç'ın hayatından bilgiler
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
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