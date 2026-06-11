Ünlü yönetmen ve eşi oğulları tarafından katledilmişti… Acımadan öldürdüğü anne babasının mirasının peşine düştü

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Sinema dünyasını yasa boğan haberin detayları ortaya çıktıkça yaşanan trajedinin büyüklüğü de anlaşıldı. 14 Aralık 2025’te, gelen bir yardım çağrısı üzerine eve giden yetkililer Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ı evlerinde öldürülmüş halde buldular.

Bu korkunç cinayetin şoku daha atlatılamadan ünlü çifti oğulları Nick Reiner’ın öldürdüğü ortaya çıktı ve bu cinayet korkunç bir aile trajedisine dönüştü…

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Anne ve babasının cinayetlerinin baş şüphelisi olarak tutuklanan ve cinayet gününden beri tutuklu olan Nick Reiner’ın yargılanması süreci devam ediyor.

Bu süreçte gündeme gelen bir haber ise Rob Reiner’ın yakınlarını ve hayranlarını bir kez daha dehşete düşürdü.

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Nick Reiner, onları acımadan öldürmüş olsa da anne babasının mirasına göz dikti. Bunun sebebi de kendini mahkemede daha iyi savunabilmek…

Katil oğul ebeveynlerinin cinayetinden yargılanmayı beklerken, güçlü bir avukata ödeme yapabilmek için ailesinin oluşturduğu miras fonundan 1,5 milyon dolar talep ediyor.

32 yaşındaki Reiner, Rob Reiner ve Michele Singer'ın daha önce kendisi için oluşturduğu fondan onun için ayırdıkları parayı istiyor. Üç çocukları olan ünlü yönetmen ve eşi mal varlıklarının dışında tüm çocukları için miras fonu oluşturmuştu.

Yasal belgelere göre bu fonun yarısı Nick 30 yaşına geldiğinde, geri kalanı ise 35 yaşına geldiğinde dağıtılacaktı. Ancak Nick Reiner henüz bu paraya erişebilmiş değil.

Anne babasının katili olduğu iddiasıyla yargılanan Nick Reiner bu parayı yasal olarak hak etmiş olsa bile onları öldürdüyse bu parada hakkı olmaması gerektiği düşünülüyor.

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Yani bu durum hukuken doğru ancak etik açıdan oldukça problemli görülüyor…

Mahkemeye sunulan dilekçede "Nick, anne ve babasını çok seviyordu ve ölümleri onu perişan etti. Ancak onlara ne olup bittiğiyle ilgili gerçekler bu miras davasında tartışma konusu değil." deniyor.

Nick Reiner’ın davasında onu temsil eden ilk avukatı Alan Jackson, "fon sağlanamadığı" için görevinden çekilmiş katil evladı savunmak görevi kamu avukatı Kimberly Greene’e verilmişti.

Nick Reiner’ın savunmasını yapan ekip onun bu parayla hapishanedeki temel ihtiyaçlarını karşılayacağını söylüyor; hapishane kantininden çorap almaya bile muhtaç kaldığını savunuyor.

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Hollywood'un en önemli yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi, fotoğrafçı ve yapımcı Michele, 14 Aralık'ta Los Angeles'ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler.

Oğulları Nick Reiner cinayetten saatler sonra tutuklandı ve o zamandan beri hapiste. Ancak anne babasını öldürdüğünü kabul etmiyor.

Nick Reiner için idam cezası bile talep edilebileceği söyleniyor ancak dava dosyası çok büyük bir gizlilikle korunuyor ve cinayetin sebebi ve detayları bile henüz sır olmaktna çıkmış değil.

Rob Reiner ve Michele Singer'ın oğulları Nick’in eskiden beri hep sorunlu olduğu, psikolojik sıkıntılar yaşadığı ve anne babasıyla sürekli tartışmalar yaşandığı biliniyor…