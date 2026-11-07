Ünlü yönetmen evinde ölü bulundu

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Aralarında Oscar ödüllü A Fantastic Woman'ın da bulunduğu birçok filme imzasını atan Şilili yönetmen Sebastian Lelio hayata veda etti.
52 yaşındaki Lelio'nun, Santiago'daki evinde ölü bulunduğu belirtildi.
Paylaşımda "Sebastian Lelio'nun sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle duyururuz. Derin bir üzüntü içindeyiz. Hatırası sonsuza kadar bizimle yaşayacak" denildi.
Arjantin'de dünyaya gelen Lelia, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Şili'ye göç etmişti. Önce gazetecilik eğitimi alan Lelio, daha sonra Şili Film Okulu'na girmişti.
Gloria, The Wave, Disobedience, Sebastian Lelio'nun yönettiği diğer filmler arasında.