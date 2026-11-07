Ünlü yönetmen evinde ölü bulundu

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Aralarında Oscar ödüllü A Fantastic Woman'ın da bulunduğu birçok filme imzasını atan Şilili yönetmen Sebastian Lelio hayata veda etti.

52 yaşındaki Lelio'nun, Santiago'daki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Sebastian Lelio'nun sevgilisi, oyuncu Amalia Kassai acı haberi bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

Paylaşımda "Sebastian Lelio'nun sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle duyururuz. Derin bir üzüntü içindeyiz. Hatırası sonsuza kadar bizimle yaşayacak" denildi.

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Sebastian Lelio, en çok 2018 yılında En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a değer görülen A Fantastic Woman adlı filmle tanınıyordu.

Arjantin'de dünyaya gelen Lelia, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Şili'ye göç etmişti. Önce gazetecilik eğitimi alan Lelio, daha sonra Şili Film Okulu'na girmişti.

Lelio aynı zamanda Julianne Moore, Rachel Weisz ve Florence Pugh ile çalıştığı The Year of the Tiger'a da imzasını atmıştı.

Gloria, The Wave, Disobedience, Sebastian Lelio'nun yönettiği diğer filmler arasında.