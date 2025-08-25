Ünlü yıldız müziği bıraktı bambaşka bir kariyer seçti… Serveti katlanarak artıyor: Şarkıcılıktan emekli milyoner!

Haberin Devamı

Bikinileri içinde, elinde içecekleri, özel yatının güvertesine uzanmış halde, bir yandan da yatta çalışanlar onun emirlerini yerine getirmeye hazır beklerken çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarını epey azaltmış olsa da büyük bir zenginlik içinde yaşadığı lüks hayatını saklamaya çalışmıyor.

Bu hayata kavuşmasında en büyük etken ise şarkıcılık kariyeri değil, şarkıcılıktan vazgeçtikten sonra seçtiği meslek…

Ünlü şarkıcı Iggy Azalea rap dünyasından emekli olmuş olabilir ama kesinlikle yaşadığı lüks hayattan emekli olmuş değil!

Haberin Devamı

Avustralyalı hip hop yıldızı, son yıllarda kripto para girişimcisi olarak yeni bir kariyer yoluna girdi ve sosyal medya kullanımını sınırlandırdı.

35 yaşındaki yıldız bu yeni kariyerinde öyle iyi para kazandı ki listeleri sallarken elde ettiği serveti çoktan katlayıp geçti.

Bir dönem hip-hop dünyasının en büyük isimlerinden olan Iggy Azalea 2014 yılında çıkardığı Fancy adlı hit şarkıyla listelerde büyük bir çıkış yakaladı ve bu şarkı Hot 100'de üst üste yedi hafta zirvede kaldı.

Billboard dergisi o dönem pek tanınmayan Charli XCX'in de yer aldığı şarkıyı, müzik tarihinde bir kadın rapçinin en büyük hiti olarak ilan etti.

Iggy Azalea kısa süre sonra Britney Spears , Jennifer Lopez ve Ariana Grande ile iş birlikleri yaptı ancak pop-rap süperstarı olarak elde ettiği başarı, başladığı kadar çabuk söndü.

2023 yılında erotik pozlarını hayranlarına para karşılığı gösterdiği bir siteye katılarak bir yılda milyonlar kazandı.

Haberin Devamı

Ardından bundan da vazgeçen Iggy Azalea en sonunda kripto para girişimcisi olmaya karar verdi.

Kendi markası olan bir kripto parayı piyasaya süren Iggy Azalea bir yandan da sanal oyun dünyasına adım attı ve belki de tahmin bile edemeyeceği bir servet biriktirmeye başladı.

Iggy Azalea kimi zaman sosyal medyadan canlı yayınlar açıp şarkı söyleyip dans ederek hayranlarını işine yatırım yapmaya ya da en azından kripto paralarından satın almaya çağırıyor.

Tüm yatırımını bu sektöre yapan Iggy, kripto topluluğunda yeni bir hayran kitlesi kazandı; ancak müziğinin uzun süredir hayranı olanlar ünlü şarkıcının kariyer değişikliğinden şikayetçi.

Haberin Devamı

Bir hayranı yakın zamanda sosyal medyada "2025'teki en büyük dileğim: Iggy Azalea'nın gerçek tutkusu olan müziğe geri dönmesi" paylaşımını yaptı ve böyle düşünen hayranlarının sayısı azımsanmayacak kadar fazla…