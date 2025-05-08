Ünlü yıldız milyonluk evinin kilerini açtı... Bütün sihir işte burada başlıyor

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O da yaşadıkları evler.

Geçmişte sosyal medyanın var olmadığı dönemlerde ünlüler bazı dergi ya da gazetelere o klasik deyimle "evlerinin kapılarını" açardı...

Özel fotoğraf çekimleri yapılır, ünlüler güzelce ve elbette büyük paralar dökülerek döşenmiş evlerini gözler önüne sererdi.

Ama şimdi bunun için evlerine dergi ya da gazete muhabirleri çağırmalarına gerek kalmadı. Çünkü artık sosyal medya var... Ünlüler canları ne zaman isterse cep telefonlarını alıp çektikleri video ya da fotoğraflar aracılığıyla evlerini gözler önüne seriyorlar.

GARAJI KİLERE DÖNÜŞTÜRDÜ

Böyle bir adımı atanlardan biri de Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian.

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Ailenin 'hanım ağası' Kris Jenner'ın Robert Kardashian ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızının en küçüğü olan Kardashian, 17 milyon dolarlık malikanesinin kilerini sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

İnternette kendine ait kanalında yer alan paylaşımında "Bütün sihrin başladığı yer burası" diye şaka da yaptı Kardasian.

Aslında burası 40 yaşındaki Khloe'nin, California Hidden Hills'teki evinin garajlarından biriydi. Kardashian, yiyeceklerini depolamak için ayrılan alanda yer kalmayınca garajlardan birini kilere dönüştürdü.

İLK BAKIŞTA MARKET GİBİ GÖRÜNÜYOR

Khloe Kardashian'ın kileri ilk bakışta bir market gibi görünüyor... Sahip olduğu bütün ürünler türüne ve markasına göre yerleştirilmiş durumda. Rafların düzeni de dikkatlerden kaçacak gibi değil.

Kendisi son zamanlarda epey kilo vermiş olsa da hatta formunu korumak için düzenli egzersiz yapıp sağlıklı beslense de kilerinde bir sürü abur cubur yiyecek olması da videosunu izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Kardashian'ın kilerindeki bu atıştırmalıklar alt raflarda bulunuyor. Bunun nedeni de Khloe'nin eski sevgilisi Tristan Thompson ile ilişkisinden dünyaya gelen çocukları, 7 yaşındaki True ile 2 yaşındaki Tatum.

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Bu yiyecekleri en çok onlar tüketiyor... İki çocuğun boyu da henüz kısa olduğu için bu atıştırmalıklar onların kolayla erişebilmesi için alt raflarda duruyor.

Khloe Kardashian'ın söylediğine göre yetişkinlere yönelik ürünler de daha üst raflarda yerleşmiş durumda.

HEM ÇOCUKLAR İÇİN HEM YETİŞKİNLER İÇİN YİYECEK DOLU

Tabii bu arada Khloe Kardashian'ın kilerinde sadece çocuklar için atıştırmalıklar yok. Sağlıklı yiyecekler de bulunuyor. Bunların hepsi de kendilerine özel raflarda muhafaza ediliyor.

Kardashian söylediğine göre yiyecekleri satın aldıktan sonra orijinal kutularından çıkarıp başka kaplarla saklıyor. Bu kapların üzerinde de son kullanma tarihleri not ediliyor.

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Yiyeceklerin saklandığı bölümün karşısında ise Khloe'nin pek sevdiği kesme tahtası koleksiyonu bulunuyor. Kardashian bu konuda "Evet, onları seviyorum. Ama aynı zamanda onların tezgahımdaki görüntüsü de hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Bu kesme tahtası koleksiyonunun hemen yanında ise büyük bir ahşap meyve tabağı ve içinde de türlü türlü meyveler bulunuyor.

Bu rafın bir kat üzerinde ise su ve maden suyu şişeleri yer alıyor.

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HER ŞEY SON DERECE DÜZENLİ

Khloe Kardashian'ın kilerinde bir bölüm de kurabiyelere ayrılmış. Kardashian "Hayat biraz da ölçülü olmakla ilgili" diyerek bu durumu anlattı.

Bu geniş kiler odasında yiyecek ve içeceklerin yanı sıra çekmeceler içinde çeşit çeşit çatal, kaşık bıçak, servis için kullanılan ürünler, kurabiye kesiciler, oklavalar, peçeteler de bulunuyor.

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Bunlar da elbette gayet düzenli bir şekilde yerleştirilmiş durumda.

Khloe Kardashian, kilerinde cam kavanozlar içinde rengarenk şekerlemeler de bulunduruyor. Bunu biraz da estetik amaçla yapıyor yıldız.

Kilitli mutfak poşetleri, alüminyum folyo gibi göze çok da güzel görünmeyen ürünleri de çekmecelerde saklıyor.

'KENDİSİ BUNLARIN ÇOĞUNU KENDİSİ YEMİYORDUR'

Kardashian, evinin her bir odasında bulunan her bir alanın kullanılabilir olmasından yana. "Sadece yaratıcı olmanız gerek" diyor Kardashian.

Sonra da şunları ekliyor: "Eğer kesme tahtaları için bir tezgahınız ya da tezgahta bir yeriniz yoksa bir duvara çaktığınız bir aparata onları yerleştirebilirsiniz."

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Khloe Kardashian'ın bu ilginç paylaşımı sosyal medyada farklı şekillerde yorumlandı.

Bir kullanıcı "Kiler güzel görünüyor... Çok iyi organize edilmiş. Özellikle de obsesif kompülsif bozukluğu olanlar için... Harika bir iş çıkarmış" diye fikrini belirtti.

'SOSYAL MEDYADA GÖSTERMEK İÇİN'

Bir başkası "Bu kadar çok yiyeceği kime yediriyor? Eminim ki bunların çoğunu kendisi yemiyordur" diyerek Kardashian'ın kilerinde ne kadar çok yiyecek bulundurduğunu ifade etti.

Bazıları da aslında Khloe Kardashian'ın gerçekten bu yiyecekleri yemediğini sadece sosyal medyada göstermek için oraya yerleştirdiğini ileri sürdü.

Bu arada bunca yiyeceğin son kullanma tarihi geçtiği için tüketilemeden atılacağını söyleyenler de oldu...