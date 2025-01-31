Ünlü yıldız kocasının en büyük hayranı! Onları ne yıllar yordu, ne de ihanet aralarını bozdu: Böyle bir aşk bize de nasip olur mu!

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Oysa David ve Victoria Beckham çiftinin 25 yılı deviren evliliği ve dört çocuklarıyla kurdukları yuva zamanın sınavını atlatmakla kalmadı, ihanet iddialarının gölgesinden bile çıkıp yaşamaya devam etti.

GENCECİKKEN KESİŞEN YOLLARI BİR DAHA HİÇ AYRILMADI

Biri futbol dünyasının en beğenilen genç yeteneklerinden biri de müzik sahnelerinin en sevilen guruplarından birinin yıldızıydı yolları kesiştiğinde.

İngiliz kraliyet ailesi dünyanın en ünlü ailelerinden biri olsa gerek... İkisi de ingiliz olan Beckham çifti ve dört çocuklu aileleri de ün konusunda kraliyetten pek geri kalmıyor...

İkisi de daha yolun başındaydı, böyle aşkların birçoğu daha ilk zamanlarında sönüp giderken onlar birlikte kalmaya devam edecekti.

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David Beckham futbolculuktan, Victoria Beckham ise şarkıcılıktan uzun zaman önce emekli oldu. Kariyerlerini başka yollara sokup başarıyı bulmaya devam ettiler.

Evliliklerinde çeyrek asrı deviren ünlü aşıkların ilişkisi hem zamana hem de unutulmayan bir ihanet iddiasına direnip bugünleri gördü

BİR KEZ DAHA MANKENLİK YAPTI, İLK ÖVGÜYÜ DE SEVDİĞİNDEN ALDI

Emekli bir futbolcu olarak sahip olduğu büyük serveti bu kez takım sahibi bir patron olarak değerlendiren David Beckham bir yandan da mankenlere taş çıkartan fiziğiyle reklam yıldızlığına devam ediyor.

Spice Girls grubuyla ünlendiğinde adına “Posh” yani “Havalı” denmeye başlayan Victoria Beckham ise uzun süredir kendi adını taşıyan moda markasıyla kendine saygın bir isim yapmış durumda.

David Beckham'ın dünya çapında milyonlarca hayranı olsa gerek... Ama Victoria Beckham bu hayranlık konusunda birinci sırayı yıllardır kimselere bırakmıyor

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Ünlü çift büyük aşklarını gözler önünde yaşamaktan da hiç çekinmiyor. Sosyal medyadan aşk dolu pozlarını sürekli paylaşan ayrılmaz ikili bu gönderilerle birbirlerine iltifat etmekten de geri durmuyor.

Ve böylece hayranlarını hem sevindiriyor hem de işin doğrusu biraz kıskandırıyorlar…

Ünlü aile David Beckham'ın bu önemli günü için bir araya geldi ve ona destek oldu

HAYRANLARI ONLARI KISKANIYOR

Bunun son örneği de dün yaşandı. Bir moda markasının iç çamaşırı reklamlarının yüzü olan David Beckham dövmelerle süslü fit fiziğini sergilediği kampanya fotoğraflarını ve videolarını paylaşmaya başladığı anda sosyal medya moda tabiriyle “yıkıldı” desek yeridir.

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E haliyle aşkından hâlâ yandığı kocasını böyle görüp de Victoria’nın da tepkisi kalmasını beklemek olmaz… Yıldız isim kocasının bu pozlarını beğenen ilk isim olmakla kalmadı.

Victoria Beckham kocasının özel pozlarını hayranlarından esirgememesiyle nam salmış durumda

KACASINA EN ÇOK O HAYRAN

Bu görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşıp gönderisinin altına da reklama gönderme yaparak “Benim patronum” yazarak kocasının en büyük hayranı olduğunu kanıtladı.

Victoria Beckham daha önce de kocasının çarpıcı fotoğraflarını, aslında kendisine verdiği özel ve biraz da “ateşli” hallerini Instagram hesabından paylaşmış, David Beckham hayranlarından da bu tavrıyla alkışı almıştı.

Çift 25. evlilik yıl dönümleri için morlara büründükleri o meşhur evlilik pozunu tekrar canlandırmıştı

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Ünlü aşıkların bu halleri dünya çapındaki milyonlarca hayranlarını sevindiriyor. Bir yandan da bu büyük aşka yıllardır şahit olanlar “Böylesi bize de nasip olur mu acaba?” demeden duramıyor.

İSPANYA’DA İHANET!

Bu ihanet hikâyesi nedir diyenler için biraz geçmişe gidip yaşananları hatırlayalım. Çiftin evliliğinin ilk yıllarında David Beckham büyük bir anlaşmaya imza atarak İspanya’ya, Real Madrid’e transfer olmuştu.

David ve Victoria Beckham çifti "birlikte yaşlanmak" sözünün en göz önünde örneği...

İşte tam da o dönemde Beckham’ın adı özel asistanı Rebecca Loos ile ilişkisi olduğu ve Victoria Beckham’ı aldattığı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü futbolcu bunu şiddetle reddetse de olay uzun süre gündemden düşmedi ve çift evliliğini zor kurtardı.