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Ünlü çift 'Kızımız bari nişanlansın' diyordu... Damat adayı elden gitti

Güncelleme Tarihi:

#Kaia Gerber#Austin Butler#Cindy Crawford
Ünlü çift Kızımız bari nişanlansın diyordu... Damat adayı elden gitti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 13:46

Gençlik aşkı kısa sürdü... Gittikleri her yerde sarmaş dolaş görüntülenen iki ünlü, herkesin özellikle de güzel modelin ailesinin bir evlilik teklifi beklediği bir süreçte yollarını ayırdı. Bir ödül töreninde kaçamak öpücükler ve sarılmalarla gün yüzüne çıkan aşk tarihe karıştı.

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Bu durum, bu ilişkinin taraflarını üzdü elbette. Geride, birlikte geçirdikleri günlerin güzel anıları kaldı.

Ama diğer yandan da rahat bir nefes alan bir anne ve baba var. Çünkü artık kızlarının, hayatının en güzel yıllarını geleceği olmayan bir ilişki için harcaması konusunda endişe duymalarına gerek kalmadı.

Ünlü çift Kızımız bari nişanlansın diyordu... Damat adayı elden gitti

GENÇ KUŞAK İKİ ÜNLÜNÜN AŞKI ÇOK KONUŞULDU
Tarihe karışan bu aşk öyküsünün kahramanları, moda dünyasında annesi Cindy Crawford'un tahtını devralan Kaia Gerber ile genç kuşağın en başarılı erkek oyuncularından biri olan Austin Butler.

Özellikle Elvis filminde sergilediği performansla hafızalara kazınan 33 yaşındaki Butler ile 23 yaşındaki Kaia Gerber'ın ilişkisi, 2024 yılının son dönemlerinde bitti.

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Aslına bakılırsa bu durum Gerber'in Meksika'da yalnız başına tatil yapmasından da belliydi.

Austin Butler, Kaia Gerber ile ilişki yaşadığı süreçte önemli günlerde Cindy Crawford ve kocası Rande Gerber'ın iki çocuğuyla birlikte bu aile tatillerinde yer alıyordu.

Oysa 2024 yılının son tatilinde ünlü ailenin Meksika tatili sırasında Butler'ın yerinde yeller esiyordu.

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ARALARINDA KIRGINLIK YOK... DOSTÇA AYRILDILAR
Kaia Gerber ve Austin Butler'a yakın kaynaklara göre gençler, herhangi bir kırgınlık nedeniyle ayrılmadı. Aralarındaki duygular bittiği için hayatlarına ayrı yollarda devam etme kararı aldı.

Gerber ile Butler, 2021 yılında yakınlaştılar. Austin Butler, aynı yıl Kaia'nın annesi Cindy Crawford ve babası Rande Gerber ile bir defilede konuşurken görüntülendi. Bir yıl sonra da Sevgililer Günü'nde Kaia ile Austin giderek daha fazla yakınlaştı.

Gençlerin aşkı ilk olarak W dergisinin Oscar töreni öncesi düzenlediği partide dikkat çekti.  2022 yılında Cannes Film Festivali'nde artık yakınlıklarını kimseden saklamaz oldular.  Sonunda 2022 yılında MET Gala'da kırmızı halıya birlikte çıkarak birlikteliklerini ilan ettiler.

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Kaia Gerber ile Austin Butler, çektikleri bunca ilgiye rağmen birlikteliklerini çok da fazla meraklı gözlerin önüne çıkarmamaya çalıştılar.

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ARTIK BİR EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYORLARDI 
Bu arada büyük olasılıkla Cindy Crawford ile kocası Rande Gerber bu ilişkinin artık bitmesinden sonra derin bir nefes almış olmalı.

Çünkü iddialara göre her ikisi de Kaia'nın Austin Butler ile yaşadığı aşkın "adının konulması" gerektiğini düşünüyordu.

Daha da açıkçası artık 30 yaşını geçen Butler'ın durulup oturmasını yani kızlarına evlenme teklif etmesini bekliyorlardı.

Crawford ve Gerber, kızları Kaia'nın, hayatının en güzel yıllarını geleceği belirsiz bir ilişkiyle heba etmesinden çekiniyorlardı.

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Bu konu 59 yaşındaki Crawford ile 62 yaşındaki kocası Gerber arasında da sık sık tartışılıyordu ileri sürülenlere göre.

Hatta geçen yılın ekim ayında Cindy ile Rande'nin kızları Kaia'yı karşılarına alıp Austin Butler ile ilişkisi hakkında ciddi bir konuşma yaptıkları da söylendi.

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İLK DÖNEMDE AİLEYE KABUL ETTİLER
Crawford ile kocası Rande Gerber, kızları Kaia'nın sevgilisi Austin'i daha ilk dönemden bağırlarına bastı. Onu ailelerinin bir üyesi olarak görmeye başladı.

Ama Austin, onlarla birlikte aile tatillerine katılmak dışında çiftin nişan beklentilerine onların beklediği karşılığı vermedi. 

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Bu konuda konuşan bir kaynak o dönemde "Cindy ve Rande, kızlarının sevgilisi Austin'in ciddiyetinden bir an bile kuşkuya düşmedi. Fakat Butler'ın 33 yaşında olduğunu göz önüne aldıklarında artık onun nişanlanmaya hazır olması gerektiğine inanıyorlar" diye konuşmuştu.

Diğer yandan yine kaynaklara bakılırsa Austin Butler, sevgilisi Kaia Gerber'ın evlilik düşünmek için çok genç olduğunu düşünüyordu.

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2021 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELERDİ: Kaia Gerber ile Austin Butler ilk olarak 2021 yılında birlikte görüntülendi. O sırada Kaia, bir başka oyuncu olan Jacob Elordi ile ilişkisini yeni bitirmişti. Kaia ve Austin 2022 yılında da ilişkilerini resmen ilan ettiler. Aynı yıl Cannes Film Festivali'ne konuk olduklarında da ateş bacayı sarmış bir şekilde kamera karşısına geçtiler.

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Ünlü çift Kızımız bari nişanlansın diyordu... Damat adayı elden gitti

Top model Cindy Crawford, ilk evliliğini 1991 ile 95 arasında ünlü oyuncu Richard Gere ile yaptı. İlk yuvasını kurduğunda sadece 25 yaşındaydı Crawford.

Ünlü çift Kızımız bari nişanlansın diyordu... Damat adayı elden gitti

Şu andaki kocası Rande Gerber ile 1998 yılında evlendiğinde de 32 yaşına girmişti.

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#Kaia Gerber#Austin Butler#Cindy Crawford

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