Ünlü yıldız gençken nasıl sömürüldüğünü anlattı… Eğlence sektörünün karanlık yüzü: 'Onlara hayır diyebileceğimi bilmiyordum'

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Şimdi 51 yaşında olan Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu, Neighbours dizisinde genç bir yıldız olarak tanındıktan sonra, 1997'deki büyük hit şarkısı Torn ile uluslararası üne kavuşmuştu.

Natalie Imbruglia, şöhrete yükselişinin karanlık yüzünü ortaya çıkararak, gençken sömürüldüğünü ve buna hayır diyecek kadar güçlü hissetmediğini açıkladı.

Şöhrete hızlı adımlarla koşarken kendini savunacak kadar deneyimli olmadığını itiraf eden Imbruglia, Stellar dergisine verdiği samimi bir röportajda bikiniyle seçmelere katılmasının istendiğini ve bunun kendisinde kalıcı bir iz bıraktığını söyledi "Beden algım çok bozulmuştu ve özgüvensizdim. Sömürülmüştüm" dedi.

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"Bikiniyle seçmelere katılmak ve odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümek zorunda kaldım." diyen ünlü yıldız bir keresinde moda dergisi çekimi olacağını düşündüğü bir şeye razı olduğunu, ancak aslında çok farklı bir şey olduğunu keşfettiğini de açıkladı: "Moda olacağını düşündüğüm bir dergi çekimi vardı... Meğer iç çamaşırıymış."

"Hayır diyebileceğimi bilmiyordum. Bu yüzden fotoğrafları çektirdim!" diyen ünlü şarkıcının bu fotoğrafları daha sonra her yere satıldı ve bu da Natalie Imbruglia’yı yıktı: "Dünya çapında satıldılar... Travmatikti. Asla niyetim bu değildi, ama sesimi duyuramadım."

Imbruglia, Beth Brennan rolüyle Neighbours dizisinin kadrosuna katılmak için okuldan ayrıldığında henüz 16 yaşındaydı ve bu kariyer onu Avustralya televizyonundan uluslararası süper starlığa taşıyacaktı.

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Oyunculuk fırsatlarını değerlendirmek için 1994'te İngiltere'ye taşındı ve hazırlıksız olduğu bir yetişkin dünyasına aniden atıldığını itiraf etti. Natalie Imbruglia o günleri "Çok geçmeden anladım ki bir yetişkin dünyasındayım. Çok derine inmiştim” diye anlattı ve “Neighbours’dan ayrıldıktan sonra "Aman Tanrım. Bunu nasıl başardım?" diye düşünmem 10 yıl sürdü.” dedi.

Oyunculuktan şarkıcılığa geçen ünlü yıldız Torn şarkısı onu küresel bir yıldıza dönüştürdüğünde yaşadıklarını unutmayarak görünüşü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya karar vermişti.

Kendini rahatsız etmeyecek şeyler giydi ve vücut hatlarının görünmesine izin vermedi. Şarkının klibinde kendi kıyafetlerini giyen ünlü şarkıcı bu sıradan görüntüsüyle 90’ların en yen akımını başlatacağından habersizdi…

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Neredeyse otuz yıl sonra, şarkı Imbruglia'dan ayrı düşünülemez durumda; bu da onun artık nefret etmek yerine benimsemeyi öğrendiği bir şey. Ancak ünlü şarkıcının şöhretle olan ilişkisi yıllar içinde açıkça dramatik bir şekilde değişti.

Bu yılın başlarında, fotoğraf çektirmeye ve röportaj vermeye geri döndüğünde, ünlü olmanın mekanizmasıyla yeniden tanışmak zorunda kaldı.

“Bir sandalyede oturuyordum, saçımı ve makyajımı yapıyorlardı, yüzüme bir kamera tutuluyordu ve sorular soruyorlardı. Bunu yeni baştan yaşamak sarsıcıydı.”