HayranlarÄ± yayÄ±n kuruluÅŸunu dize getirdi: CanlÄ± yayÄ±n hatasÄ±ydÄ±... Ã–zÃ¼r dileriz

BÃ¼yÃ¼k ihtimalle Galler Prensesi Catherine olarak deÄŸil Kate Middleton ya da Kate olarak... Ã–yle mi?

EÄŸer Ã¶yleyse belki bu ismi kendi aranÄ±zda kullanmanÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir sorun oluÅŸturmaz. Ama eÄŸer resmi bir ortamda Kate Middleton ismini kullanÄ±rsanÄ±z o zaman hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa imza atmÄ±ÅŸ olursunuz ve Ã¶zÃ¼r dilemek zorunda kalÄ±rsÄ±nÄ±z.

TÄ±pkÄ± Ä°ngiliz yayÄ±n kuruluÅŸu BBC'ye olduÄŸu gibi.

BBC, geÃ§tiÄŸimiz hafta dÃ¼zenlenen Anma GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri sÄ±rasÄ±nda yanlÄ±ÅŸ isim kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ Ã¶zÃ¼r dilemek zorunda kaldÄ±.

Â GALLER PRENSESÄ° YERÄ°NE KATE MIDDLETON DÄ°YE ANILDI

Staffordshire'daki Ulusal AnÄ±t'ta dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yayÄ±n kuruluÅŸu Galler Prensesi'nden sÃ¼rekli olarak evlilik Ã¶ncesi adÄ± olan Kate Middleton'Ä± kullanarak sÃ¶z etti.

BBC'nin Galler Prensesi Catherine yerine 2011 yÄ±lÄ±nda Prens William ile evlendikten sonra deÄŸiÅŸen Kate Middleton adÄ±nÄ± kullanmasÄ±na seyirciden tepki yaÄŸdÄ±.

Bunun Ã¼zerine yayÄ±n kuruluÅŸu, Ã¶zÃ¼r dilemek zorunda kaldÄ±.

"Anma tÃ¶renlerini izlerken Galler Prensesi Catherine yerine yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Kate Middleton olarak sÃ¶z ettik. Bu, saatler sÃ¼ren canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir hatadÄ±r ve Ã¶zÃ¼r dileriz" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ± konuyla ilgili olarak.

SOSYAL MEDYADA TEPKÄ° YAÄžDI

Galler Prensesi'nden bu ÅŸekilde deÄŸil de Kate Middleton olarak sÃ¶z edilmesi sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼lÃ¼tÃ¼ kopardÄ±. Ã–zellikle de kraliyet ailesinin hayranlarÄ± bu duruma bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶sterdi.

Strangford Milletvekili Jim Shannon, BBC News'a yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda yayÄ±ncÄ±larÄ±na Galler Prensesi'nin 2011'den beri 'Kate Middleton' olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak isteriz. DoÄŸru unvanÄ± Galler Prensesi Catherine'dir. DoÄŸrusunu sÃ¶yleyin" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± "Galler Prensesi Catherine'den Kate Middleton diye sÃ¶z eden akÄ±lsÄ±z kim" diye sordu.

BirÃ§ok kiÅŸi Ä°ngiltere'nin gelecekteki kraliÃ§esinden Kate Middleton diye sÃ¶z edilmesini "saygÄ±sÄ±zlÄ±k" olarak nitelendirdi.



2022 YILINDAN BERÄ° GALLER PRENSESÄ°

Tam adÄ±yla Catherine Elizabeth Middleton, 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n 29 Nisan gÃ¼nÃ¼ Prens William ile evlendiÄŸinde Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

2022 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth Ã¶lÃ¼p de Charles kral olarak tahta geÃ§ince kocasÄ± William, Galler Prensi, kendisi de Galler Prensesi olarak unvanlandÄ±rÄ±ldÄ±.

Bu arada "Galler Prensi" unvanÄ±nÄ±n sadece veliahtlar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

Kate Middleton, bu unvanla Ã¶zdeÅŸleyen Prenses Diana'nÄ±n ardÄ±ndan tam 23 yÄ±l sonra Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± kullanan ilk aile Ã¼yesi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Camilla aslÄ±nda Charles ile evlendiÄŸinde bu unvanÄ± hak etmiÅŸti. Ancak halktan gelebilecek tepkiden Ã§ekinildiÄŸi iÃ§in onun yerine Cornwall DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± kullanmayÄ± tercih etti.

