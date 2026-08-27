Ünlü TV dizilerinin aranan oyuncusuydu... Çocukları için başrolü bırakıp yeni bir iş yarattı: Şimdi az çalışıp iyi para kazanıyor

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Böyle durumlarda insanın karşısına genellikle iki seçenek çıkıyor. Ya o işi bırakmak ya da zorlukları sineye çekmek. Bu şekilde iş zor da olsa getirisinin keyfini sürmek.

İşte ardı ardına çok izlenen dizilerde kamera karşısına geçen yıldız da böyle bir durumda kaldı. Uzun çalışma saatleri yüzünden iki küçük çocuğuna yetemeyince önemli rollerinden birini üstlendiği diziden ayrıldı.

Ama sonrasında bir meslektaşıyla kendine yeni bir kariyer oluşturdu. Şimdi hem bol zamanı var çocuklarıyla geçirecek hem de hala eskisi kadar güzel para kazanıyor.

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Bu anlattığımız ünlü, rol aldığı The Office adlı diziyle tanınan Jenna Fischer.

Tam dokuz sezon boyunca dizide Pal Beesly karakterine hayat veren 52 yaşındaki Fischer, ardından da Splitting Up Together için kamera karşısına geçmeye başladı. O dizide başrol oynuyordu ve üstelik işini de seviyordu.

Fakat sonra hayatıyla ilgili bir ayrıntıyı fark etti...

İki küçük çocuğu vardı ve uzun çalışma saatleri yüzünden onlara yeteri kadar vakit ayıramıyordu. O yüzden de başrol bile olsa diziyi bıraktı.

Doğrusu ekip arkadaşlarını da çok sevdiği için bu kararı almak onun için kolay olmadı.

Ama yine de çalışma temposu aile hayatıyla bağdaşamayınca kendine başka bir kariyer yolu çizmek zorunda kaldı.



'İŞİM AİLE HAYATIYLA BAĞDAŞMIYORDU... BANA GÖRE DEĞİLDİ'

Jenna Fischer, konuk olduğu Jesse Tyler Ferguson'ın sunduğu Dinner's On Me adlı podcast yayınında yaşadıklarını anlattı.

Fischer "Çalışma saatleri çok yoğundu. Haftada 65 ile 70 saat arasında çalışıyorduk. Çocuklarım çok küçüktü ve gerçekten çok zordu" dedi.

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Söylediğine göre bu yaşadıkları, onun kariyerine bakış açısını da etkiledi.

Bu konuyu da şöyle anlattı Jenna Fischer "O dönemden sonra bir TV dizisinde başrol oynamanın ya da sürekli kadroda bulunmanın bana göre olmadığını fark ettim."

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KENDİNE YENİ BİR KARİYER YARATTI

O noktada The Office dizisindeki rol arkadaşı Angela Kinsey ile birlikte kariyer anlamında yeni bir adım attı Jenna Fischer.

The Office dizisinin kamera arkası anılarını konu alan Office Ladies adlı bir podcast yayınına başladı.

Bu sayede de hem çalışma hayatında zamanını istediği gibi yönetmeye, çocuklarıyla birlikte olmaya hem de düzenli bir gelir elde etmeye başladı.

Zaten podcast yayıncılığının, oyunculukta bulamadığı iki önemli ayrıntıyı kendisine sunduğunu da gizlemedi oyuncu.

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"Artık çocuklarımın her okul çıkışına, her veli toplantısına hem konsere gidebiliyorum. Cadılar Bayramı geçit törenine katılmak için kimseden izin istemek zorunda değilim" diye konuştu.

Durumunu da "Kendi zamanımın yöneticisi, kendi hayat planımın mimarı oldum" diye özetledi.



YENDİĞİ HASTALIK DA HAYATA BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Aslına bakılırsa Jenna Fischer'ın hayatını değiştirmesinde 2023 yılında geçirdiği meme kanserinin de etkisi var.

Sonrasında tedavi olup hastalığını yenen Fischer, o deneyimin ardından hayattaki öncelikler sıralamasını da değiştirmiş oldu.

İlk evliliğini 2000 ile 2008 arasında James Gunn ile yapan Jenna Fischer, 2010 yılından bu yana Lee Kirk ile evli. Çiftin, 2011 ve 2014 doğumlu bir kız bir de erkek iki çocuğu var.