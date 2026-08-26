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Ünlü televizyoncu, işe aldığı elemanına 'vurulmuştu'... Gizli ofis aşkı, zor da olsa evliliğe dönüştü... Meğer boşuna korkmuş!

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#Jimmy Kimmel#Molly Mcnearney#Jimmy Kimmel Live
Ünlü televizyoncu, işe aldığı elemanına vurulmuştu... Gizli ofis aşkı, zor da olsa evliliğe dönüştü... Meğer boşuna korkmuş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 08:36

Sadece sıradan insanların hayatında değil ünlüler arasında da geçerli bu durum: Herkes, hayatını paylaşacağı kişiyi genellikle kendi çevresinden seçiyor. Eğer çalışan biriyse de iş çevresinden. Sonuç olarak insan iş yerinde birlikte çalıştığı kişileri, kendi ailesinden bile daha fazla görüyor! Kimi zaman bu tür ilişkiler çok uzun ömürlü olmasa da genellikle yıllar boyu yürüyor.

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İşte ünlü televizyoncunun evliliği de bunlara bir örnek.

Durumu özetlemek gerekirse... Ekranın gülen yüzü, kendi işe aldığı elemanına aşık oldu. Gerçi onu ilişkilerinin yürüyeceğine ikna etmesi öyle kolay olmadı. Hatta aşklarını epey bir süre iş ortamında gizli gizli yaşadılar.

Sonunda da bundan 13 yıl önce evlendiler ve şimdi birlikte iki çocuklarını büyütüyorlar.

Ünlü televizyoncu, işe aldığı elemanına vurulmuştu... Gizli ofis aşkı, zor da olsa evliliğe dönüştü... Meğer boşuna korkmuş
ONU YANINDA ÇALIŞMASI İÇİN İŞE ALMIŞTI
Bu öykünün kahramanları ekranın ünlü isimlerinden Jimmy Kimmel ile karısı Molly McNearney…

İki çocuk sahibi olan 58 yaşındaki Jimml Kimmel ile 48 yaşındaki Molly McNearney'in aşkı, birlikte çalıştıkları Jimmy Kimmel Live programında başladı. 

Ünlü televizyoncu, işe aldığı elemanına vurulmuştu... Gizli ofis aşkı, zor da olsa evliliğe dönüştü... Meğer boşuna korkmuş

Jimmy Kimmel ve karısı Molly McNearney, konuk oldukları pordcast yayınında ilişkilerinin ilk dönemini anlattı.

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İşin açıkçası Kimmel patrondu, McNearney de yanında çalışan.

İşin ilginci Kimmel, McNearney'i, kendi ekibine 2004 yılında yazar asistanı olarak almıştı. Aradan geçen yıllar içinde Molly de Danny Ricker ve Josh Halloway ile birlikte baş yazar olarak görev yapmaya başladı.

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ONDAN HOŞLANDIĞINI FARK ETTİ AMA KORKTU
Jimmy Kimmel, belli ki Molly'den daha ilk zamanlarda bile çok hoşlanmıştı. Bunun yanı sıra Molly de Kimmel'ın bu duygularını fark etmişti.

Ama aşkları öyle kolay gelişmedi.

Ünlü televizyoncu, işe aldığı elemanına vurulmuştu... Gizli ofis aşkı, zor da olsa evliliğe dönüştü... Meğer boşuna korkmuş
İkili, Jimmy Kimmel'ın, Sarah Silverman ile ilişkisinin bitmesinden yedi ay sonra romantik olarak görüşmeye başladı..

Molly McNearney, konuk olduğu Armchair Expert adlı programda o dönemi samimi bir şekilde anlattı. O anlatırken yanında oturan kocası Kimmel de gülümseyerek onu dinledi.

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SEVDİĞİ YEMEKLERİ PİŞİREREK GÖNLÜNÜ ÇELDİ
Söylediğine göre her şey Kimmel'ın kuzeni Sam Iacono'nun bir gün "Hayatınızın geri kalanında sadece beş tane yemek pişirebilecek olsanız bu ne olurdu?" sorusunu sormasıyla başladı.

Molly de bu soruya "Pizza, yengeç, sandviç ve çikolatalı kurabiye" yanıtını verdi.

Ünlü televizyoncu, işe aldığı elemanına vurulmuştu... Gizli ofis aşkı, zor da olsa evliliğe dönüştü... Meğer boşuna korkmuş
İşte ondan altı ay sonra Molly, bir gün konuk olarak Jimmy Kimmel'ın evine gitti. Evden güzel kokular geliyordu. Kimmel ona sürpriz yapmış ve o gün saydığı yemeklerin hepsini pişirmişti!

Zaten o anda Molly McNearny, Jimmy Kimmel'ın gerçekten de kendisinden hoşlandığını anladı.

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Ünlü televizyoncu, işe aldığı elemanına vurulmuştu... Gizli ofis aşkı, zor da olsa evliliğe dönüştü... Meğer boşuna korkmuş

PATRONUYLA AŞK YAŞAMAYA KORKTU
O anları da programda "Bu, beni hem çok heyecanlandırdı hem de çok gerdi" diye özetleri Molly McNearney.

Sonra ilişkileri başladı ama doğrusu Molly McNearney'in bu adımı atmaya ikna olması da uzun sürdü.

Sürekli olarak Jimmy Kimmel'e "Bu kötü bir fikir" diyordu. O da ona durmadan "Hayır, kötü bir fikir değil" diye yanıt veriyordu.

Ünlü televizyoncu, işe aldığı elemanına vurulmuştu... Gizli ofis aşkı, zor da olsa evliliğe dönüştü... Meğer boşuna korkmuş
Molly'yi korkutan aslında patronu olan Kimmel ile yaşayacağı bu ilişkinin kendisine ve çok emek harcadığı kariyerine zarar vermesi ihtimali oldu.

Bu konudaki çekincesini de "Böylesine erkek egemen bir iş ortamında onun hayatı değişmeyecek. Hayatı değişen ben olacağım" diye düşünüyordu.

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BÜYÜK KORKUSU BOŞA ÇIKTI
Yine de sonuç olarak Jimmy Kimmel ile Molly McNearney evlendi...

İlişkileri başladıktan sonra bunu uzun süre çalışma arkadaşlarından gizlediler. Sonunda da 2013 yılında hayatlarını resmen birleştirdiler.

Bu süreçte 12 yaşında Jane adında bir kızları ve 9 yaşında Billy adında bir erkek evlatları oldu. Hatta çiftin oğlu Bill, birkaz kez kalp ameliyatı geçirmek zorunda kaldı.

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Bu arada bunun Jimmy Kimmel'ın ikinci evliliği olduğunu da hatırlatalım. Ünlü televizyoncu Gina Maddy ilk evliliğinden 35 yaşında Katie ve 32 yaşında Kevin adında iki çocuk sahibi.

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Kimmel, geçen yıl kızı Katie sayesinde ilk kez torun sahibi olma mutluluğunu yaşadı.

Ünlü televizyoncu, işe aldığı elemanına vurulmuştu... Gizli ofis aşkı, zor da olsa evliliğe dönüştü... Meğer boşuna korkmuş
Kimmel ile McNearney'in oğlu, doğuştan gelen bir sorun yüzünden birkaç kez kalp ameliyatı geçirdi.

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