Ünlü sunucunun en parlak günlerini bilirdi... Eski yapımcısı anlattı: Aylar sonra konuştuk... O ağladı, ben ağladım!

Haberin Devamı

Genel anlamda çoğu refah içinde yaşasa da kimi zaman da talihsizlikler arka arkaya geliyor.

Şöhretin zirvesindeyken sürdürdükleri hayatları bir anda ellerinin arasından uçup gidiveriyor. Geride sadece kendilerini değil onları uzaktan takip edenleri de üzen manzaralar kalıyor.

LÜKS BİR HAPİSHANEDE YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Son bir yıldır başına gelenlerle gündemi meşgul eden ünlü sunucu Wendy Williams bunun en çarpıcı örneklerinden biri.

Zaten yıllardır var olan lenf ödem ve tiroid gibi sorunlarına bir de frontotemporal demans eklenen Wendy Williams, gerçekten de zor günlerden geçiyor.

Her ne kadar kendisi "Beni bir daha muayene etsinler... Ben hafızamı yitirmiyorum" dese de Williams'ın doktorları buna inandırması kolay değil.

Haberin Devamı

Ünlü sunucu bir süredir New York'ta pahalı bir bakımevinde kalıyor.

KAZANDIĞI PARAYA BİLE SAHİP DEĞİL

Özgürlükleri deseniz tamamen kısıtlanmış durumda. Bir gün içinde sadece iki kez yarımşar saat temiz havaya çıkabiliyor. Giderek azalan parası da kendisine vasi olarak tayin edilen kişinin kontrolü altında.

Üstelik sadece bir yatak, bir banyo ve bir de pencereden ibaret yaşam alanına öyle istediği zaman ziyaretçi de kabul edemiyor...

Daha da ötesinde iletişim olanakları da kontrol altında... İnternet bağlantısını, cep telefonunu öyle istediği gibi kullanamıyor. Bütün bunlar da denetim altında.

ESKİ YAPIMCISINI ARADI

İşte bütün bu zor koşullarda ona yardım eli uzatmak isteyenler de yok değil.

Bunların başında ailesi geliyor. Tek oğlu Kevin Hunter JR. başta olmak üzere akrabaları onun iyiliği için hatta mümkünse vesayet altından kurtulması için çaba harcıyor.

Haberin Devamı

Radyoda başladığı kariyerini televizyon ekranlarına taşıyarak yıldızlaşan Wendy Williams ne yaptı etti geçtiğimiz günlerde eski yapımcısına ulaştı.

Onunla aylardır hiç görüşmemiş olan eski yapımcısı Suzanne Bass da onunla görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapımcı Bass, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bana yıllardır bana Wendy Williams'tan haber alıp almadığımı soruyorsunuz... Ve ona yardım edip etmediğimi" diye başladı paylaşımına.

'O AĞLADI, BEN AĞLADIM... KOCAM BİLE AĞLADI'

Sonra da şunları ekledi: "Dürüst olacağım ki yıllardır Wendy'den haber almamıştım. Ta ki geçen hafta Wendy beni arayıncaya kadar."

Haberin Devamı

Williams'ın eski yapımcısı Suzanne Bass, o telefon görüşmesi sırasında gözyaşlarını tutamayıp ağladığını belirtti. "O ağladı, ben ağladım... Kocam Brendan da ağladı. En büyük oğlum da konuşmayı duydu. O ağlamadı ama bana bir şeyler yapmam gerektiğini söyledi" dedi.

Yapımcı Suzanne Bass, Wendy Williams'ın sesinin o konuşmada çok iyi geldiğini ve telefonu kapattıktan sonra geçen zaman içinde onun yaşadıkları hakkında daha fazla bilgi edindiğini ekledi.

Eski çalışma arkadaşı Williams'ın yaşadıklarının özellikle de vesayet altında bulunmanın korkunç olduğunu belirtti Suzanne Bass.

Sonra da Williams'ın özgürlüğüne kavuşması için elinden geleni yapacağına söz verdi.

Haberin Devamı

ÖZGÜRLÜKLERİ BİRER BİRER ELİNDEN GİTTİ

Wendy Williams, her ne kadar kendisinin de söylediği gibi lüks bir cezaevinde kilit altında tutulsa da kimi zaman telefon aracılığıyla basınla iletişim kuruyor.

Telefonla katıldığı bazı programlarda parasının hakimiyetinin bile kendisinde olmadığını söyledi Wililams.

Bakımevinin kaldığı bölümünde hafızayla ilgili yeteneklerini tamamen yitirmiş insanların kaldığını anlatan Williams "Burada kalanlara sürekli ilaç veriyorlar. Bu da onların durumunu kötü etkiliyor... Kendi dişlerini fırçalayamaz ya da duşlarını alamaz hale geliyorlar" diye anlattı.

Williams'ın oğlu Kevin Hunter JR da daha önce sosyal medya paylaşımında annesinin, böyle tüm aileden ve dostlarından uzakta kilit altında yaşamaktan yorulduğunu belirtmişti. Onun anlattığına göre "Beni burası öldürüyor" diyerek nasıl hissettiğini anlatmıştı.

Haberin Devamı

Williams, TMZ adlı internet sitesine telefonda verdiği röportajda da bütün dünyasının bir oda, o odadaki yatak, banyo ve pencereden ibaret olduğunu anlattı.