Ünlü sunucunun doğal yaşam hevesi kabusa döndü... Büyük rüya sele kapıldı... Milyonlar uçtu gitti!

Tabii ki bu ünlüler öyle basit konutlarda yaşamıyorlar. Hepsi doğal hayata, milyon dolarlık evler satın alarak başlıyor. Böylece bir yandan doğanın kollarında yaşarken diğer yandan da her tür lükse sahip oluyorlar. Geneli de bu yeni hayatlarından memnun.

Ama bazen bazılarının işleri çok da yolunda gitmiyor... Doğanın hiç beklemedikleri zorlu yanlarıyla karşılaşıyor. Doğanın kollarında yaşamak öyle tamamen kusursuz değil çünkü. İnsan dirençli olmak zorunda..

MİLYONLUK EVİNİ SEL BASTI... O DA BAŞKA YERE TAŞINDI

İşte bunlardan biri de ünlü Amerikalı sohbet programcısı Ellen DeGeneres… Konuyu takip edenlerin bildiği gibi Ellen DeGeneres eşiyle birlikte ABD'den İngiltere'ye taşındı.

Aralarında Beckham ailesinin de bulunduğu zenginlerin yaşadığı Cotswolds bölgesinde bir kır evi satın aldı. Milyonlarca sterlin değerindeki bu konuta taşındı... Ama mutluluğu kısa sürdü. Çünkü ev sel sularına teslim oldu. Bunun üzerine DeGeneres ve eşi evi satılığı çıkardı.

Diğer yandan doğal yaşam tutkusunu, sel sularına teslim etmedi. Yine aynı bölgede başka bir kır evi satın alıp oraya taşındı. Tabii bunun için de milyonlarca sterlin ödedi.

Ellen DeGeneres, İngiltere'ye taşındığında yerleştiği ilk kır evini de satışa çıkardı. 2024'te 15 milyon sterline satın aldığı bu ev için de 22.5 milyon dolar istedi ünlü televizyoncu.





EVİ SATIŞA ÇIKARDI... AMA YİNE SEL GELDİ

Söz konusu ev de beş aydır satışta ama şu ana kadar bir alıcı çıkmadı. Görünüşe göre DeGeneres'in evini satması da biraz zor olacak gibi. Çünkü ünlü sunucunun selden kaçıp satışa çıkardığı ev ve arazisi yine sel sularına teslim oldu!

Ellen DeGeneres'in Cotswolds'ta nice umutlar ve hayallerle taşındığı, sonra da sele kapıldığı için taşınıp satışa çıkardığı evi Thames Nehri'nin bir kolu olan Windrush Nehri'nin taşmasıyla yine sular altında kaldı.

Diğer yandan bazı iddialara göre Ellen DeGeneres, memleketi ABD'yi de özledi ve tam olarak geri dönmese de orada artık daha fazla vakit geçirmek istiyor...

İngiltere'nin kış mevsiminde zorlandığını söyleyen ünlü sunucu, daha kısa süre önce kaçtığı California'nın güneşli havasını da oradaki arkadaşlarını da özlediğini gizleyemez oldu artık.

İngiltere'ye taşınırken, Donald Trump ABD başkanı olduğu sürece ülkesine dönmeyeceğini belirten Ellen DeGeneres görünüşe göre yavaş yavaş fikrini değiştirmeye başladı.





EVİNE RENOVASYON YAPTIRDI, KOMŞULARIYLA BAŞI DERDE GİRDİ

Ellen DeGeneres'in çiftlik hayatında karşılaştığı tek zorluk sel değil... Bundan birkaç ay önce evinde yaptırdığı tadilat yüzünden komşularıyla da sorun yaşamıştı.

İddialara göre Ellen DeGeneres, Oxfordshire'da sahip olduğu evine yeni eklentiler inşa ettirdi, kısacası renovasyon yaptırdı. İşte bu yüzden de komşularının nefretini ve öfkesini üzerinde topladı.

DeGeneres, satın aldığı evinde yaptırdığı tadilatlar sonucunda yüksek standartlara sahip bir eve kavuştu. Ama görünüşe göre bu durum başını ağrıtıyor.

Ünlü sunucunun yaşadağı Batı Oxfordshire Bölge Konseyi'nden bir sözcü, ünlü sunucunun evine yaptırdığı yenileme işlemlerinin tamamlandığını ama çevrede yaşayanların bu inşaatlardan rahatsız olduğunu söyledi.

Ellen DeGeneres'e yakın bir kaynağın Radar adlı internet sitesine anlattığına göre ünlü sunucu İngiltere'ye taşındıktan sonra bir sürü sorunla karşılaştı. Onu ülkesine dönmekten alıkoyan ise sadece ve sadece inatçılığı.

ABD'YE DÖNÜŞ ZAMANI İÇİN BAHSE GİRENLER BİLE VAR

Özellikle de evinde yaptırdığı tadilatlar sırasında, diğer herkes için geçerli olan kuralların kendisine işlemeyeceğini düşündü DeGeneres. Bu durum da tabii ki tepki çekti.

Bir kaynak "Bu tavırları kendi hayatını da zorlaştırıyor" diye yorumları bu durumu.

Önce ilk evinin sel altında kalması, ardından diğer evinde yaptırdığı tadilatların sorun yaratması gibi nedenlerle pek de beklediği huzura kavuşamadı henüz ünlü sunucu.

Radar'a konuşan kaynak Ellen DeGeneres ve eşinin ne kadar perişan olduğunu, tonla para harcadığını herkesin gördüğünü belirtti. Sonra da şu ilginç yorumu yaptı: "Sırf inatlarından burada kalmaya devam ediyorlar. Ama birçok kişi yakında güneşli California'ya dönecekleri konusunda bahse giriyor..."

Ki zaten "California'nın güneşini ve oradaki arkadaşlarımı özledim" sözleri bunun çok da uzak bir gelecekte olmayacağının göstergesi.





SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNÜM BAMBAŞKA

Bütün bunlar olup biterken Ellen DeGeneres de sosyal medya hesabından çiftlik hayatını gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor.

DeGeneres bundan bir süre önce paylaştığı bir videoda günlük çiftlik hayatından görüntülere yer verdi. O görüntülerde ünlü sunucu, rahat giysileri içinde tavuklarını beslerken görülüyor.

Hatta onlara bir yandan yem atarken diğer yandan da "Haydi bakalım tavuklar gelin" diye bağırdığı da duyuluyor.

Ellen DeGeneres, sosyal medya hesabında gözler önüne serdiği gibi çiçeklerinin bakımıyla da ilgileniyor. Çiçeklerin etrafındaki çalıları bile buduyor. Ünlü sunucu paylaşımında aslında amacının çiftçi olmaktan çok bu işten de biraz anlayan ve yapan peysaj düzenleyicisine dönüşmek olduğunu da belirtti.





Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa ünlü sunucu 'rüya gibi' bir hayat yaşıyor... Ama perde arkasında nice zorluklar yaşanıyor.





Ellen DeGeneres, İngiltere'ye taşınırken satın aldığı ilk evini sel basında oradan taşındı. Doğanın kollarında başka bir ev satın aldı. İlk evini de satışa çıkardı. Ama beş aydır ev satılmadığı gibi bir kez daha sel sularına teslim oldu. Uzun sözün kısası DeGeneres'in milyonları da sular altında kaldı.