Ünlü sunucu pencerede çok gözyaşı döktü... Sonunda insafa gelip izin verdiler: Bırakın babacığıma gideyim

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Bu tür gerçek yaşam öyküleri her zaman çok ilgi çeker. Belki de dinleyenlere, ilgilenenlere umut verdiği ve onları da gelecekle ilgili hayalleri konusunda cesaretlendirdiği için.

Ama bir de bunun tam tersi durumlar olur.

Yıllar içinde çalışıp çabalayıp belli bir noktaya gelen bir ünlü, bir anda kendini çaresizliğin tam ortasında bulur. Bazıları parasını kaybeder, bazıları sağlığını... Bazıları her ikisini birden.

İşte ünlü sunucu da onlardan biri... Radyoda başladığı kariyerini ekrana taşıyan sunucu, sonradan gündüz kuşağı programlarının yıldızı oldu... Ta ki günün birinde aniden ortadan kayboluncaya kadar...

İki yıla yakın bir sürenin sonunda da ortaya çıktı ama bu kez geçmiş halinden eser yoktu. Gülen yüzü gitmiş, yerine durmadan döktüğü gözyaşları ve yüzündeki o çaresizlik ifadesi gelmişti.

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Bu ünlü sunucu yine yaşadığı bir trajik olayla gündemin ilk sırasına yerleşti. Artık 94 yaşına gelen babasını doğum gününde ziyaret edebilmek için bile uzun süre gözyaşı döktü.

HEM KENDİSİ HEM PARASI LÜKS BİR ZİNDANDA

Yaşadığı zorlu hayatla konuşulan bu ünlü bir dönemin ünlü sunucusu Wendy Williams.

Önce radyoda sesiyle milyonlara hitap eden Williams, sonra da gündüz kuşağı programlarıyla bu kez ekranın yıldızı oldu.

Williams, zaten yıllardır hipertidoidi, lenfödem gibi sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Ama geçen yıl konulan frontotemporal demans teşhisi onun için bütün bunlardan daha büyük bir darbe oldu.

O süreçte bir kısmını kötü alışkanlıklar yüzünden kaybettiği parası iyice azaldı. Daha da kötüsü kendisine atanan bir yasal vasinin koruması altına girdi.

Wendy Williams, bir süredir New York'ta bir bakımevinde kilitli kapılar ardında yaşıyor. Kendi deyimiyle hem hayatı hem de parası lüks bir zindanda hapsedilmiş durumda.

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KİMSEYİ İKNA EDEMEDİ

Vasisi, Williams hakkında "Artık hem fiziksel hem de zihinsel yeteneklerini yitirdi" dese de o bunun tam tersini ileri sürüyor.

Ailesi ise daha baştan Wendy Williams'ın hayatını bir yasal varisin ellerine emanet ettikleri için son derece pişman.

Hatta eski kocasıyla aynı adı taşıyan tek oğlu "Sevdiklerinden ayrı kalmak, bu izolasyon annemi öldürecek" diyerek Wendy Williams'ın durumunun ne kadar zor olduğunu bile itiraf etti.

Durum böyleyken Wendy Williams, geçtiğimiz günlerde kaldığı bakımevinden çıkıp babasının 94'üncü doğum gününü kutlamaya gitmek için bile büyük bir mücadele verdi.

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SIRF BABASINA GİDEBİLMEK İÇİN ÖYLE BÜYÜK ÇABA HARCADI Kİ!

Hatta babasının yeni yaşını kutlamak için New York'tan Miami'ye gitmesi öncesi hem görevlileri ikna etmek için dil dökmek zorunda kaldı hem de epey gözyaşı akıttı.

Sonunda Wendy Williams'ın bu ziyareti için yargıç son kararını verdi ve babasının yanına Miami'ye gitmesine izin çıktı.

Tabii bu sırada ünlü sunucuya bir görevli de eşlik etti. Yani ünlü sunucu eski günlerindeki gibi özgürce seyahat edemedi. Üstelik bakımevinden sadece iki günlüğüne izin aldı.

Bu arada yargıç, Wendy Williams'ın babası dışında başka biriyle görüşmesini, iletişim kurmasını da yasakladı. Özellikle de medyayla.

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BABASININ YANINDA YÜZÜ YENİDEN GÜLDÜ

60 yaşındaki Wendy Williams babasıyla birlikte çekilen fotoğraflarını resmi Instagram hesabından paylaştı. O fotoğraflarda Williams'ın ne kadar neşeli ve hatta ne kadar sağlıklı göründüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Ama bu mutluluğu kısa sürdü ve Williams, babasını gördükten sonra "Orası bana göre değil... İnsanların 80 ya da 90'lı yaşlarında yaşayacağı bir yer" dediği New York'taki bakımevine geri dönmek zorunda kaldı.

Wendy Williams, bundan bir süre önce The Breakfast Club adlı radyo programına telefonla bağlanıp koruyucusunun ileri sürdüğü gibi zihinsel ve fiziksel yetilerini kaybetmediğini savunmuştu.

Çok sevdiği kedilerinin bile kendisinden alındığını söyleyen Williams o programda "Sadece ben değil, param da hapiste. Bana sadece 15 dolar veriyorlar. Bu neye yeter" diye durumunun ne kadar zor olduğunu da anlatmıştı.

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Wendy Williams, vesayet altından kurtulmak ve hayatının kontrolünü eline almak istediğini de açık açık ifade etmişti programda.

Bu arada Wendy Williams'ın yakınları da ünlü sunucuyu vesayet altından kurtarmak için bir kampanya başlatıp 50 bin dolar para topladı.

Wendy Williams'ın oğlu Kevin Hunter Jr, bir süre önce sosyal medyadan annesinin tek arzusunun evine dönmek olduğunu açıkladı. Kevin " "Annem eve dönmek istiyor. Bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bu yaşadığı izolasyon onu öldürüyor" diye yazdı.





Wendy Williams, en azından maddi olarak biraz rahatlamak için kendi hayatını ve sağlık mücadelesini konu alan Where Is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı belgeselde kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Bütün yaşadıklarını da samimi bir şekilde anlattı. Ama sonuç olarak yine büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü onca umutlu kamera karşısına geçtiği belgeselden eline sadece 82 bin dolar geçti.





Williams, TMZ adlı sitenin yayınına telefonla bağlandı ve sunucuyla gözyaşları içinde konuştu.