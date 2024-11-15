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Ünlü sunucu kötü haberi verdi: Beynimde tümör var, benim için dua edin

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#Davina Mccall#Michael Douglas#Ünlülerin Hastalıkları
Ünlü sunucu kötü haberi verdi: Beynimde tümör var, benim için dua edin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 14:04

Ünlü sunucu sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını yüreğini ağzına getirdi. Beyninde nadir rastlanan bir tümör bulunduğunu ve bu yüzden bir ameliyat geçireceğini söyledi. Sonra da hayranlarına, takipçilerine "Benim için dua edin" diye seslendi.

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Bu şoke eden haber, İngiltere'de TV ekranlarının efsane yıldızlarından biri olarak bilinen Davina MCCall'dan geldi.

57 yaşındaki sunucu, yaptığı sosyal medya paylaşımında beyninde nadir görülen 14 milimetre büyüklüğünde bir tümör bulunduğunu belirtti.

Bu yüzden ameliyat masasına yatacağını söyleyen sunucu, takipçilerinden kendisi için dua etmelerini istedi.

Ünlü sunucu kötü haberi verdi: Beynimde tümör var, benim için dua edin

TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI
Davina McCall başına gelenleri şöyle anlattı: "Birkaç ay önce bir şirkette menopozla ilgili bir konuşma yaptım. Karşılığında da bana bir sağlık taraması önerdiler. Bunun sonucunda da beynimde nadir  bir tümör olduğu ortaya çıktı."

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Kolloid kist adı verilen bu tümörün milyonda bir rastlanan bir durum olduğunu da sözlerine ekledi Davina McCall.

Bu teşhisin ardından çok sayıda nörolog ile görüştüğünü anlatan Davina MCCall, doktorların ameliyatı gerekli gördüğünü anlattı.

Beynindeki tümörün 14 milimetre olduğunu yani epey büyük olduğunu anlatan McCall bu yüzden bıçak altına atmasının şart olduğunu söyledi.

Ünlü sunucu kötü haberi verdi: Beynimde tümör var, benim için dua edin


'BENİM İÇİN DUA EDİN'
Ünlü sunucu sözlerini "Benim için dua edin" diyerek tamamladı.

Bu zorlu süreçte McCall'a ünlü oyuncu Michael Douglas ile isim benzerliği bulunan saç tasarımcısı sevgilisi destek olacak. Zaten Michael Douglas da videoda Davina McCall'a eşlik etti.

Ünlü sunucu bir süreliğine hem işinden hem de sosyal medyadan uzak kalacak.

Bu arada ünlü sunucunun beyninde tespit edilen tümöre de kısaca bir bakalım... 

Kolloid kist adı verilen bu tip tümörler genellikle beynin merkezine yakın yerde beliriyor. Yavaş büyüyen bir tümör olarak bilinen kolloid kist genellikle baş ağrısıyla kendini belli ediyor. Bunun yanı sıra baş dönmesi, dengesizlik, hafıza sorunları ya da çift görme gibi durumlara da yol açıyor. Ani ölümlere yol açma riski yüksek olduğu için de genellikle ameliyat öneriliyor.

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#Davina Mccall#Michael Douglas#Ünlülerin Hastalıkları

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