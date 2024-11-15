Ünlü sunucu kötü haberi verdi: Beynimde tümör var, benim için dua edin

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Bu şoke eden haber, İngiltere'de TV ekranlarının efsane yıldızlarından biri olarak bilinen Davina MCCall'dan geldi.

57 yaşındaki sunucu, yaptığı sosyal medya paylaşımında beyninde nadir görülen 14 milimetre büyüklüğünde bir tümör bulunduğunu belirtti.

Bu yüzden ameliyat masasına yatacağını söyleyen sunucu, takipçilerinden kendisi için dua etmelerini istedi.

TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

Davina McCall başına gelenleri şöyle anlattı: "Birkaç ay önce bir şirkette menopozla ilgili bir konuşma yaptım. Karşılığında da bana bir sağlık taraması önerdiler. Bunun sonucunda da beynimde nadir bir tümör olduğu ortaya çıktı."

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Kolloid kist adı verilen bu tümörün milyonda bir rastlanan bir durum olduğunu da sözlerine ekledi Davina McCall.

Bu teşhisin ardından çok sayıda nörolog ile görüştüğünü anlatan Davina MCCall, doktorların ameliyatı gerekli gördüğünü anlattı.

Beynindeki tümörün 14 milimetre olduğunu yani epey büyük olduğunu anlatan McCall bu yüzden bıçak altına atmasının şart olduğunu söyledi.

Ünlü sunucu sözlerini "Benim için dua edin" diyerek tamamladı.

Bu zorlu süreçte McCall'a ünlü oyuncu Michael Douglas ile isim benzerliği bulunan saç tasarımcısı sevgilisi destek olacak. Zaten Michael Douglas da videoda Davina McCall'a eşlik etti.

Ünlü sunucu bir süreliğine hem işinden hem de sosyal medyadan uzak kalacak.

Bu arada ünlü sunucunun beyninde tespit edilen tümöre de kısaca bir bakalım...