Ünlü sunucu kansere yakalandığını canlı yayında açıkladı: Bir süre ayrı kalacağız

NBC sunucusu Sara Gore, meme kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi arayışı için “Open House” ve “New York Live” programlarındaki sunuculuk görevlerinden bir süreliğine ayrılacağını açıkladı.

49 yaşındaki Gore, dün yayınlanan “New York Live” programında, “Size kendim söylemeliydim, doğru olanın bu olduğunu hissettim, bana yakın zaman önce meme kanseri teşhisi konuldu ve tedavi ve ameliyat için bir süreliğine işimden ayrılacağım” dedi.

Annesi ve kız kardeşine de aynı hastalık teşhisi konulduktan sonra, Sara Gore bir gün benzer bir teşhis alacağını “tahmin ettiğini” açıkladı. Ancak, o günün geleceğine hazırlıklı değildi.

Ünlü sunucu izleyicilerinin önünde “Biraz korkmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum.” dedi.

“Her zaman yüksek risk grubunda olduğumu biliyordum. Bu günün geleceğini her zaman tahmin ediyordum. Ama size söyleyeyim, asla hazır olmuyorsunuz” diyen Sara Gore, aldığı bu haber karşısında “hazırlıksız yakalandığını” hissettiğini de sözlerine ekledi.

“Nedense hiçbir zaman hazır olamıyorsunuz, çünkü her şeyi doğru yaptığınız için erken teşhis edilse bile, duygusal bir darbe oluyor.” diyen ünlü sunucu “Buna hazır değildim. Bu beni gerçekten şaşırttı. Gerçekten canımı yaktı.” itirafıyla içine düştüğü bunalımı itiraf etti.

“Biliyorum bir süre canımı yakacak. Biliyor musunuz? Şu anda da canım yanıyor,” diye konuşmaya devam eden Sara Gore yine de şanslı olduğunun farkında olduğunu “Ama aynı zamanda tam olarak olmam gereken yerde olduğumu ve etrafımda inanılmaz doktorlar ve evde bana çok iyi bakan insanlar olduğunu da biliyorum, teşekkür ederim.” sözleriyle ifade etti.

Çalışma “ailesine” teşekkür ederek, iş arkadaşları tarafından “sevildiğini” ve “çok desteklendiğini” hissettiğini ekleyen ünlü sunucu aldığı bu kötü habere rağmen izleyicilere “belki de bunun içinde bir hediye vardır” diye “inanmayı seçtiğini” söyleyerek iyimserliğini göstermeye devam etti.

“Henüz tam olarak ne olduğunu anlamasam da, o kısım üzerinde çalışıyorum. Her şeyden önce, hayatın ne kadar değerli olduğunu ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan kıymetli bir an oldu” diyen ünlü sunucu Sara Gore “Her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Benim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim.” diyerek kanalına ve izleyicilerine teşekkür etti.