Bir gece vakti yatağından alıp götürdüler... Ünlü sunucu hüngür hüngür ağladı: Benim yüzümden olduysa affet anne!

Bu durum zaten başlı başına büyük bir şok. Daha da kötüsü aradan geçen iki aydan da fazla süredir 84 yaşındaki talihsiz kadından tek bir haber çıkmadı.

Polis yetkilileri elbette olayı araştırıyor ama ne yatağından kaldırılıp bilinmeyen bir yere götürülen yaşlı kadın bulundu, ne de bir haber çıktı. Ünlü sunucu ve ailesi ise karanlık bir kabusun içine düştü ve oradan bir türlü çıkamıyorlar.

ÜNLÜ SUNUCU KENDİSİ HABER OLDU

Tüyler ürperten bu korkunç olayı yaşayan kişi NBC kanalında yayınlanan Today adlı programın sunucusu olarak tanınan 54 yaşındaki Savannah Guthrie.

İki aydır karanlık bir kabusu yaşayan Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie, geçtiğimiz şubat ayından bu yana kayıp.

Yapılan bütün aramalar da sonuçsuz kaldı üstelik.

Hayatından endişe ettiği annesinden bir türlü haber alamayan Savannah Guthrie, bu acı olaya kadar sunucu koltuğunda oturduğu Today programına konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı.

Meslektaşı Hoda Kotb'un sorularını yanıtlayan Savannah Guthrie, iki bölüm halinde yayınlanacak röportaj sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Onun anlattıklarından etkilenen Kotb da duygularına hakim olamadı. Özetle iki ünlü sunucu karşılıklı olarak ağladı.

'BENİM YÜZÜMDEN OLDUYSA ÇOK ÖZÜR DİLERİM ANNE'

Derin bir acı içinde çaresiz kalan Savannah Guthrie, röportaj sırasında annesi Nancy'nin, kendisinin şöhreti yüzünden fidye için kaçırılmış olabileceğini söyledi.

Savannah, bu fikri ilk olarak bir zamanlar ABD donanmasında görev yapan kardeşi Camron'ın ortaya attığını söyledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulağa çok saçma geliyor. Ama kardeşime bunun benim yüzümden olup olmadığını sordum. O da bana 'Üzgünüm ama evet, belki de öyle' diye yanıt verdi."

Acılı sunucu "Umarım öyle değildir. Yani hala ne olduğunu bilmiyoruz. Dürüst konuşmam gerekirse hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

Yine de Guthrie, böyle bir fikre inanmak istemediğini de belirtti. "Bunun benim yüzümden olduğunu düşünmek... Bu katlanılmaz bir durum" diye konuştu.

Sonra da gözyaşlarına boğularak "Sadece şunu söyleyebilirim. Çok üzgünüm anne... Kız kardeşimden, erkek kardeşimden, çocuklarımdan, yeğenimden ve eniştemden çok özür diliyorum. Eğer bu benim yüzümdense çok üzgünüm" dedi.

Onun bu hali meslektaşı Hoda Kotb'un da ağlamasına neden oldu.

ŞUBAT AYININ BAŞINDAN BERİ KAYIP

Bu tüyler ürperten kayıp olayını hatırlamak gerekirse... Nancy Guthrie, geçtiğimiz şubat ayının başlarında Arizona'da yalnız yaşadığı evinden kayboldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinden Nancy'nin bir gece yarısı kapısına gelen maskeli kişi ya da kişilerce kaçırıldığı ortaya çıktı.

Üstelik de uykusundan uyandırılarak bu olayın kurbanı oldu.

Pima County Şerifi Chris Nanos, Nancy'nin kaybolmasıyla ilgili bütün olasılıkları değerlendirdiklerini belirtip "Bunlara olası bir kaçırılma ve rehin alınma da dahil" diye konuştu.

Nanos, CNN kanalına yaptığı açıklamada "80'li yaşlarının ortalarında, çeşitli rahatsızlıkları bulunan bir kadın 50 metre bile yürüyemezdi" dedi.

Mesleğinde 50 yıldan daha fazla tecrübesi olduğunu belirten Nanos, Nancy'nin kaçırıldığına dair bir duygusu olduğunu da belirtti.

Şerif "Olay yeriyle ilgili bana anlatılanlar, bunun sadece kayıp bir kişiden daha fazlası olduğuna inanmama neden oldu" diye konuştu.

Nanos, CNN'e yaptığı açıklamada, kadının hâlâ hayatta olmasını umduklarını ve "zamanın çok önemli olduğunu" söyledi.

KİLİSEYE GİTMEYİNCE TANIDIKLARI ENDİŞELENDİ

Nancy Guthrie, son olarak kaçırılmadan bir gün önceki pazar günü her zaman yaptığı gibi bölgesindeki kiliseye gitmeyince hakkında kayıp ilanı verildi. Ünlü sunucu Savannah Guthrie de apar topar annesinin yaşadığı Arizona'ya gitti.

Nancy'nin son olarak cumartesi gecesi saat 21:30 gibi ailesiyle birlikte dışarıda akşam yemeği yediği ve sonra Catalina Foothills'teki evine bırakıldığı belirtildi.

Bunun ardından da Nancy'den hiçbir haber alınamadı.

Sonrasında olaya el koyan güvenlik güçleri yaşlı kadının kaybolmasını bir suç olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Aradan geçen bunca zaman içinde Nancy Guthrie'den ne bir iz bulundu ne de kendisi...