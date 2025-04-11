Ekranların bir yıldızı böyle çöktü: Ağlamaktan gözünde yaş kalmadı... 'Düşün yakamdan artık'

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Yıllardır başka sağlık sorunlarıyla boğuşan Williams, son olarak demans teşhisi aldığında dünyası tamamen başına yıkıldı...

Mesleğinden uzaklaştı, kendisinin "lüks cezaevi" diye tanımladığı bir merkeze kapatıldı. Daha da ötesinde zaten çalışamadığı için giderek azalan parası üzerinde de söz hakkı kalmadı artık.

60 yaşındaki Wendy Williams, bir süredir kendisine vasi olarak atanan bir görevlinin denetiminde. Kendisi ise aslında demans olmadığını ileri sürüp bu durumdan kurtulmaya, özgürlüğüne kavuşmaya çalışıyor.

Ama görünen o ki Williams, eski hayatına dönmek için ne kadar çabalarsa çabalasın bir o kadar batıyor.

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ONA GERÇEKTEN SEVGİ GÖSTERECEK KİMSESİ KALMADI

Eski evliliğinden bir oğlu olan ve 94 yaşındaki babası dışında kendisine sevgi gösterecek kimsesi bulunmayan Wililams'ın şimdiki mücadelesi, vasisi Sabrina Morrissey'den tamamen kurtulmak.

Geçtiğimiz hafta View adlı programa telefonla bağlanan Wendy Williams, kendisinin zihinsel yeteneklerini yitirdiğini ileri sürenleri başta da vasisi Morrissey'i şikayet ederek "Benim aciz olduğumu nasıl söylerler. Ben aciz değilim" diye konuştu.

Sunny Hostin'in programına bağlanan Williams, kendisine vasi atanmasını karara bağlayan yargıç Lisa Sokoloff'a da ateş püskürdü. İkisine de "Düşün artık yakamdan" diye seslendi.

'ARTIK YAKAMDAN DÜŞMELERİNİ İSTİYORUM'

Programda konuşan Williams "Hayatım boyunca önemli işler yaptım. Bu iki insan ise bana benzemiyor... Benim gibi konuşmuyorlar, benim gibi davranmıyorlar. Asla benim gibi olmayacaklar. Artık yakamdan düşmelerini istiyorum" diye konuştu.

New York'ta lüks bir bakımevinde kalan Wendy Williams, bir odada bir yatağı, bir penceresi ve bir banyosundan başka bir şeyi olmadığını, ailesiyle bile görüştürülmediğini ileri sürüyordu.

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Parasının hakimiyetinin de vasisi Morrissey'de olduğunu kendisine çok küçük miktarda para verildiği de Williams'ın iddiaları arasında.

ÜNLÜ SUNUCUNUN İDDİALARINI YALANLADI

Ünlü sunucu talebi üzerine geçtiğimiz ay demans olup olmadağı konusunda bir daha testten geçirilmesi için polis eşliğinde hastaneye götürülmüştü.

Williams'ın vasisi Morrissey'in avukatı ise Wendy Williams'ın geçen yıl frontotemporal demans teşhisi aldığını ve zihinsel melekelerinin giderek azaldığını savundu.

Diğer yandan avukat Williams'ın kaldığı bakımevi ile ilgili iddialarını da yalanladı.

Williams'ın istediği zaman ailesi ya da arkadaşlarıyla buluşmaya gidebildiğini, kendisinin de ziyaretçi kabul etmesine izin verildiğini söyledi.

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Avukat, Wililams'ın kaldığı bakımevinde mükemmel bir tıbbi bakım aldığını ve orada kendisine sağlıklı yiyeceklerin sunulduğunu ileri sürdü.

İsterse spa'ya girebileceğini herkesin açık hava teraslarından faydalanabileceğini de sözlerine ekledi.

Wendy Williams ise daha önce merkezin beşinci katından dışarıya çıkmasına izin verilmediğini, orada bütün akli melekelerini yitirmiş insanlarla birlikte yaşamak zorunda bırakıldığını ileri sürüyordu.

Bu arada Sam Morrissey'in avukatı da Williams ile ilgilenmekten vazgeçtiğini ve bunun için mahkemeye başvurduğunu ileri sürdü.

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Fakat yargıcın kararıyla görevine devam etmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi

Bir zamanlar sunduğu gündüz kuşağı programıyla tanınan Wendy Williams'ın yaşadıkları Where Is Wendry Wiliams (Wendy Williams Nerede?) adlı TV programına da konu olmuştu.

Williams, o sırada sağlığını yitirdikten sonra ne parası ne de arkadaşı kaldığını savunup uzun uzun gözyaşı dökmüştü.