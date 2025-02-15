Ünlü sunucu 51 yaşında anne oldu: İşte mucize budur!

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Ama söz konusu kadınlar olduğunda 40 yaşından sonra bebek sahibi olan herkese "Mucize anne" gözüyle bakılıyor...

İşte bu duruma yeni bir halka daha eklendi. Zaten kendisi de bu durumu "Mucize" olarak nitelendirdi.

51 YAŞINDA BİR KEZ DAHA ANNE OLDU

Ünlü İrlandalı sunucu Amanda Byram 51 yaşında ikinci bebeğini dünyaya getirdi.

Bir televizyon yapımcısı olan kocası Julian Okines'ten 2021 doğumlu Phoenix adında bir oğlu olan Byram, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de ikinci oğlunu dünyaya getirdi.

Kadınlar için doğurganlığın artık bitme noktasına geldiği 50'li yaşlarında ikinci kez anne olan Amanda Byram bu mutlu haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu.

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Ünlü sunucu bebeğinin bir fotoğrafına yer verdiği paylaşımında artık dört kişilik bir aile olduklarını hatırlatarak, ikinci oğlunun adının da Jett Indy Byram Okines olduğunu açıkladı.

Amanda Byram paylaşımında bebeğinin doğumunun kendileri için de bir sürpriz olduğunu yazdı. Oğlu Jett'in beklenenden bir ay önce dünyaya geldiğini ekledi.

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Byram ikinci kez anne olduğunu Instagram paylaşımıyla duyurdu.





HER İKİ OĞLU DA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE DÜNYAYA GELDİ

Ünlü sunucunun belirttiğine göre ilk evladı gibi bu ikinci bebeği de IVF yöntemiyle dünyaya geldi. Byram, bu yolculukta kendilerine eşlik eden bütün sağlık çalışanlarına ne kadar müteşekkir olduklarını da söylemeden geçmedi.

Tüp bebek tedavisi sırasında zaman zaman yorucu yollardan geçtiklerini belirten Amanda Byram, yine de iki evlada sahip olmaktan ne kadar büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kendisi gibi anne olmayı hayal eden kadınlara da seslendi paylaşımında Amanda Byram "Bunun anne ve baba adaylarına bir ilham kaynağı olmasını umut ediyorum. Bazen olasılıklar aleyhimize olsa da gerçekleşmeyecek bir şey değil" diye ekledi.

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EVLENDİĞİNDE ANNE OLMAK İÇİN GEÇ KALDIĞINI SÖYLÜYORDU

Amanya Byram ile Julian Okines, 2016 yılından bu yana evliler.

Evlendiklerinde 42 yaşında olan Byram, daha o zaman verdiği bir röportajda doğru insanı bulmak için bu kadar beklediğini ama annelik için geç kalmış olmaktan korktuğunu söylemişti.

Bu arada Amanda Byram ile Julian Okines'in büyük oğulları Phoenix'in de tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiğini hatırlatalım.