Ünlü sunucu 44 yaşında doğum yaptı: Anne oldum sayın seyirciler!

Haberin Devamı

Hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşayan bu ünlü sunucu Emma Vardy.

BBC kanalının Breakfast (Kahvaltı) programını sunan Vardy ile kocası Aaron Adams, ikinci erkek evlatlarına da kavuştu.

2022 yılında evlenen ve bir yıl sonra Jago Fionn adlı bir erkek evlatları dünyaya gelen çift, önceki gün de ikinci bebeklerini kucaklarına aldı.

Emma Vardy, adının Rocky Beau olduğunu açıkladığı oğluyla hastane yatağında verdiği pozları Instagram sayfasından paylaştı.

Manchester kentindeki doğum merkezinde bebeğini dünyaya getiren Vardy, kendisine destek olan bütün sağlık personeline teşekkür etti.

Haberin Devamı

Mutlu anne yeni doğan bebeğe de bütün bir aile olarak "aşık olduklarını" belirtti.

Hamileliği süresince görevinin başında olan Emma Vardy, bundan 10 gün önce ekrana geçici olarak veda edeceğini açıklamıştı.

Emma Vardy'nin programı birlikte sunduğu meslektaşı Roger Johnson onun paylaşımlarını ilk beğenen ve kutlayanlardan biri oldu. Ekip arkadaşına "Keyfini çıkar, iyi şanslar" diye yazdı.

Emma da ona "Geri döneceğim... Yakında görüşürüz" diye yanıt verdi.

Emma Vardy ve kocası Aaron 2021 yılında nişanlandı. Bir yıl sonra da evlendiler. Çift, ilk bebeklerini de 2023 yılında kucaklarına aldı.