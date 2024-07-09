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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı

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#Mehmet Yalçınkaya#Sude Yalçınkaya#Masterchef
Ünlü şef Mehmet Yalçınkayanın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 14:08

Geçtiğimiz günlerde "Hep saklanarak yaşadım" açıklamasıyla MasterChef yarışmasında duygusal anlar yaşatan 27 yaşındaki Melek Baba'ya, şef Mehmet Yalçınkaya küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazayı anlatarak destek vermişti. Ünlü şef, yaşadığı kazada kaybettiği parmaklarının şimdi çocuklarının vücutlarına dövme olduğunu söylemişti. İşte o dövme kızının tatil paylaşımıyla ortaya çıktı.

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MasterChef eleme turlarına katılan Melek Baba'nın elini gören Mehmet Yalçınkaya, 'kaza ne zaman oldu' diye sormuş, Baba da '3 yaşındayken elini traktörün pervanesine kaptırdığını' söylemişti. En büyük hayalinin MasterChef olduğunu da sözlerine ekleyen Melek Baba ''Hep saklanarak yaşadım, bundan sonra saklanmak istemiyorum.'' demişti.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkayanın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı

'BEN DE KAZA GEÇİRDİM'

Benzer bir kaza geçiren şef Mehmet Yalçınkaya, sözleri ile genç kadına moral verirken; elinin hikayesini anlatmıştı;

'Ben de 5 yaşında yaşadım. Benzer hikayelerimiz aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken 3 tane parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum. Kolay olmuyor.'

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Ünlü şef Mehmet Yalçınkayanın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı

ÜNLÜ ŞEFİ DUYGULANDIRAN DÖVME

Zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Yalçınkaya, çocuklarının kendisini çok etkileyen sürprizini, "Etkilendiğim bir şeyi söyleyeyim; benim iki çocuğumun dövmeleri benim elim... Senin bu halini sevenler de olacaktır. Onlar dövmeyi yaptırmışlar, acaba etkilenir miyim diye bana bir sene sonra gösterdiler." sözleriyle anlatmıştı.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkayanın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı

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Yalçınkaya'nın bahsettiği dövme Sude Yalçınkaya'nın tatil paylaşımıyla ortaya çıktı. 

Yalçınkaya'nın kolundaki el işareti dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

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#Mehmet Yalçınkaya#Sude Yalçınkaya#Masterchef

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