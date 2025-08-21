Ünlü şarkıcının yedi çocuğundan biri yeni yaşına girdi... Taçlı güzel annesi mutluluktan uçtu: Artık sadece oğlum değil arkadaşımsın

Haberin Devamı

İşin ilginci kendisi fiziksel olarak öyle sinemanın ünlülerine taş çıkartacak özelliklere sahip olmasa da evlendiği ya da hayatına giren kadınların çoğu tescilli güzel ya da güzelliğiyle dönemlerine damga vuran isimler.

İşte bu ünlü şarkıcının, farklı evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen yedi çocuğundan biri önceki gün yeni yaşına girdi...

Tabii ki hem ünlü babası hem de bir zamanların taçlı güzeli olan annesi onun bu mutlu gününü büyük bir coşkuyla kutladı.

KAİNAT GÜZELİNDEN DÜNYAYA GELEN İKİ OĞLUNDAN BİRİ

Bu ilginç hikayenin kahramanlarından biri birçok kişinin genellikle Jennifer Lopez'in eski kocası olarak tanıdığı Marc Anthony..

Diğeri de onun eski eşlerinden 1993 yılının Kainat Güzeli Dayanara Torres…

Eski çiftin evliliklerinden iki tane oğulları dünyaya geldi. Büyüğü Cristian küçüğü de Ryan.

Bu evlilikten dünyaya gelen Ryan, geçtiğimiz günlerde 22 yaşına girdi. Hayatında açılan bu yeni sayfayı da annesi, kız arkadaşı ve dostlarıyla birlikte kutladı.

Kutlama için de Miami'de bir gece kulübü tercih edildi.

'ARTIK SADECE OĞLUM DEĞİL AYNI ZAMANDA DOSTUMSUN'

Dayanara Torres, eski kocası Marc Anthony'den dünyaya gelen küçük oğlu Ryan'ın yeni yaşı için sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Mutlu anne "Her doğum günü özeldir, ama bu bana diğerlerinden daha farklı hissettiriyor. Şimdi anneliğimin yeni bir evresinden keyif alıyorum.. Sadece bir annenin sevgisinden değil, aynı zamanda aramızdaki dostluğun da tadını çıkarabiliyorum" diye yazdı.

Dayanara Torres, artık oğluyla birlikte gece gezmelerine gidebileceğini, dans edebileceğini, onun artık tam bir yetişkin olduğunu belirtti.

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni mesajı geldi.





Marc Anthony, oğlu Ryan'ın yeni yaşını uzaktan kutlasa da partiye katılmadı. Ama doğum günü hediyesini biraz erken vermişti zaten. Ünlü şarkıcı Ryan'a geçtiğimiz şubat ayında ünlü bir markanın son model arabasını hediye etti.





İLK EVLİLİĞİNİ KAİNAT GÜZELİ İLE YAPTI

Marc Anthony, çocuk sahibi olduğu ilk ilişkisini, gösteri dünyasından çok uzak bir kadınla, bir polis memuru olan Porto Rikolu Debbie Rosado ile yaşadı. Çiftin bu ilişkiden Debbie adında bir kızı oldu.

1993 yılında, Anthony kızı Arianna'nın doğumuyla ve hemen ardından annesiyle ayrılmakla uğraşırken Dayanara Torres adlı bir genç kadın önce Porto Riko Güzeli unvanını aldı ardından da Kainat Güzeli seçildi.

Birkaç yıl sonra da Marc Anthony ile yolları kesişti. Yaşadıkları romantik ilişki 2000 yılında bir nikahla taçlandı. Ama bu bir Las Vegas nikahıydı. Yani henüz resmi olarak evlenmemişlerdi.

2001 yılında oğulları Christian dünyaya geldi. Bunun üzerine uzun tartışmaların ardından Marc Anthony ile Dayanara Torres, 2002 ylında Porto Riko'da gerçek bir nikahla evlendi.

2004 yılında da ikinci çocukları Ryan doğdu. Ama iki çocuk onları bir arada tutmaya yetmedi. Anthony ve Torres yollarını ayırdılar. Marc Anthony çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı.

O yeni aşkı Jennifer Lopez'den başkası değildi. Yani her ne kadar bir güzellik kraliçesi olmasa da Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri. 2004'te nişanlandıklarını duyurdular. Kısa süre sonra haziran ayında da evlendiler. Lopez ile Anthony'nin biri kız diğeri erkek ikizleri Max ve Emme 2008 yılında dünyaya gözlerini açtı. Çift, 2014'te ayrıldı. Ünlü şarkıcı onun ardından birçok güzellik yarışmasına katılar Shannon de Lima ile evlendi. Ama o evliliği de kısa sürdü. Anthony, aradan geçen zaman içinde kendisinden yaşça genç güzellerle aşk yaşadı. Sonunda da kendisinden 31 yaş küçük bir başka güzellik kraliçesi Nadia Ferreira ile evlendi. Anthony'nin bütün ilişki ve evliliklerinden toplam 7 çocuğu var.





Marc Anthony, 2023 yılından bu yana kendisinden 31 yaş genç güzellik kraliçesi Nadia Ferreira ile evli. Çiftin bir oğlu bulunuyor.