Ünlü şarkıcının tek kızı olarak dünyaya geldi… ‘Babamdan kalan parayla ölene kadar yaşarım’ demişti… Parmağını oynatmadan elde ettiği kazanç dudak uçuklattı

Michael Jackson bu dünyadan 2009’da göçtü, hakkında belgeseller bile çekildi ancak çocuk tacizcisi olduğu yönündeki tartışmalar henüz sonlanmadı.
Kim ne derse desin adını müzik tarihine yazdıran Michael Jackson geride milyonlarca hayran, unutulmaz albümler, hafızalardan silinmeyen konserler ve sahne şovları bıraktı.
Aşk hayatı ve cinsel yaşamı da hep tartışma konusu olan yıldız şarkıcıdan geriye üç çocuğu Prince, Paris ve Bigi kaldı.
Michael Jackson'ın ilk iki çocuğu (Prince ve Paris) eski eşi Debbie Rowe ile olan evliliğinden, en küçük çocuğu (Bigi/Blanket) ise taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti.
Efsane şarkıcının iki oğlu spot ışıklarına pek çıkmadan yaşarken kızı Paris ise hem babası gibi şarkıcılığı denemiş hem de bir model olarak ünlenmeyi başarmıştı.
Hem güzelliğini hem de babasının soyadının getirdiği avantajı kullanarak kendine bir kariyer edinen Paris Jackson’ın “Babamın mirası bana ömür boyu çalışmasam da yeter” sözleri yıllardır hafızlardan çıkmıyor.
Zaten büyük bir mirası kardeşleriyle birlikte devralan Paris Jackson Michael Jackson’ın ölümünden sonra da telif hakları sayesinde giderek büyüyen bir servete sahip oldu.
Bir yandan da adını model olarak duyuran genç kadın paraya ihtiyacı olduğu için değil kendini kanıtlamak ve kendiyle gurur duymak için çalıştığını söylüyordu.
Ardında 700 milyon dolar gibi devasa bir servet bırakarak ölen Michael Jackson’ın kızı Paris’in, babasının mirasından parmağını bile oynatmadan tam olarak 65 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.
Bu devasa rakam, Michael'ın mirasının yönetilmesi için atanan görevliler tarafından 9 Ekim'de mahkemeye sunulan bir dosyada açıklandı.
27 yaşındaki Paris, haziran ayında sunduğu belgelerde babasının mirasından yapılan ödemeler konusunda "endişelendiğini" belirtmişti.
Ancak bu yeni açıklamada Michael Jackson’ın mülklerinin yürütücüsü olan ekip “Bu mirastan yaklaşık 65 milyon dolar yardım alan davacı kızı Paris kadar çok az kişi faydalanmıştır" sözleriyle ünlü şarkıcının tek kızına üstü kapalı bir eleştiri de getirdi.
Eylül ayında mahkemeye sunulan ayrı bir dosya ise şarkıcıya cinsel saldırı iddiasında bulunan Wade Robson ve James Safechuck'ın iddia edilen taciz nedeniyle bu büyük mirastan 400 milyon dolar tazminat talep ettiğini de ortaya çıkmıştı.