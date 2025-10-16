Ünlü şarkıcının tek kızı olarak dünyaya geldi… ‘Babamdan kalan parayla ölene kadar yaşarım’ demişti… Parmağını oynatmadan elde ettiği kazanç dudak uçuklattı

Haberin Devamı

Michael Jackson bu dünyadan 2009’da göçtü, hakkında belgeseller bile çekildi ancak çocuk tacizcisi olduğu yönündeki tartışmalar henüz sonlanmadı.

Michael Jackson 51 yaşında hayatını kaybettiğinde geride unutulmaz şarkılar, büyük bir servet ve üç de çocuk bırakmıştı

Kim ne derse desin adını müzik tarihine yazdıran Michael Jackson geride milyonlarca hayran, unutulmaz albümler, hafızalardan silinmeyen konserler ve sahne şovları bıraktı.

Aşk hayatı ve cinsel yaşamı da hep tartışma konusu olan yıldız şarkıcıdan geriye üç çocuğu Prince, Paris ve Bigi kaldı.

Michael Jackson'ın oğulları Prince ve Bigi gözlerden uzak yaşıyorlar ancak kızı Paris ünlü bir model oldu

Michael Jackson'ın ilk iki çocuğu (Prince ve Paris) eski eşi Debbie Rowe ile olan evliliğinden, en küçük çocuğu (Bigi/Blanket) ise taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti.

Efsane şarkıcının iki oğlu spot ışıklarına pek çıkmadan yaşarken kızı Paris ise hem babası gibi şarkıcılığı denemiş hem de bir model olarak ünlenmeyi başarmıştı.

Ünlü şarkıcı sağken çocuklarını meraklı gözlerden saklamış, onların yüzlerini maskelerle kapatmış, battaniyelere sarıp sokağa çıkarmıştı... Dünya bu üç çocuğun yüzünü babaları öldükten sonra gördü

Hem güzelliğini hem de babasının soyadının getirdiği avantajı kullanarak kendine bir kariyer edinen Paris Jackson’ın “Babamın mirası bana ömür boyu çalışmasam da yeter” sözleri yıllardır hafızlardan çıkmıyor.

Zaten büyük bir mirası kardeşleriyle birlikte devralan Paris Jackson Michael Jackson’ın ölümünden sonra da telif hakları sayesinde giderek büyüyen bir servete sahip oldu.

Paris Jackson babasının cenazesinde böyle gözyaşı dökmüştü

Bir yandan da adını model olarak duyuran genç kadın paraya ihtiyacı olduğu için değil kendini kanıtlamak ve kendiyle gurur duymak için çalıştığını söylüyordu.

Ardında 700 milyon dolar gibi devasa bir servet bırakarak ölen Michael Jackson’ın kızı Paris’in, babasının mirasından parmağını bile oynatmadan tam olarak 65 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının tek kızı Paris moda dünyasında isim yapsa da yıllar önce söylediği "Babamdan kalan para bana yeter, ölene kadar çalışmadan rahatça yaşarım" sözleriyle hafızalarda yer etti

Bu devasa rakam, Michael'ın mirasının yönetilmesi için atanan görevliler tarafından 9 Ekim'de mahkemeye sunulan bir dosyada açıklandı.

27 yaşındaki Paris, haziran ayında sunduğu belgelerde babasının mirasından yapılan ödemeler konusunda "endişelendiğini" belirtmişti.

Paraya ihtiyacı olmadığı halde çalışmasını "kendimle gurur duymak istiyorum" diye açıklayan Paris Jackson'ın hiçbir şey yapmadan sırf bu büyük mirastan 65 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı

Ancak bu yeni açıklamada Michael Jackson’ın mülklerinin yürütücüsü olan ekip “Bu mirastan yaklaşık 65 milyon dolar yardım alan davacı kızı Paris kadar çok az kişi faydalanmıştır" sözleriyle ünlü şarkıcının tek kızına üstü kapalı bir eleştiri de getirdi.

Eylül ayında mahkemeye sunulan ayrı bir dosya ise şarkıcıya cinsel saldırı iddiasında bulunan Wade Robson ve James Safechuck'ın iddia edilen taciz nedeniyle bu büyük mirastan 400 milyon dolar tazminat talep ettiğini de ortaya çıkmıştı.