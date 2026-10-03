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Ünlü şarkıcının kocası hakkındaki iddiaları yalanladı: 7 gün 24 saat karımla beraberim, ne zaman ihanet edeceğim!

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#Lana Del Rey#Jeremy Dufrene#Sıradan İnsanlarla Evlenen Ünlüler
Ünlü şarkıcının kocası hakkındaki iddiaları yalanladı: 7 gün 24 saat karımla beraberim, ne zaman ihanet edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 15:38

Ünlü şarkıcı bundan iki yıl önce yaptığı evlilikle herkesi şaşırtmıştı... Bunun nedeni de kocasının gösteri dünyasının çok ama çok dışından biri olmasıydı doğrusu.

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Aslında ünlülerin sıradan insanlarla evlilik yapması o kadar da şaşırtıcı bir durum değil ama yine de kocasının alışıldık olmayan mesleği yüzünden bu eş seçimi çok konuşulmuştu.

İşin aslı ünlü şarkıcı ve sıradan kocası gayet mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Ta ki kısa süre öncesinde kocası hakkında sadakatsizlik söylentileri çıkana kadar.

Sonunda şarkıcının sosyal medyada hakkında ihanet söylentileri yayılan kocası isyan etti ve bütün söylentileri yalanladı.

Ünlü şarkıcının kocası hakkındaki iddiaları yalanladı: 7 gün 24 saat karımla beraberim, ne zaman ihanet edeceğim
EVLİLİK İLE İLGİLİ KARANLIK SÖYLENTİLER ÇIKTI
Bu öykünün kahramanları ünlü şarkıcı Lana Del Rey ile timsah turu rehberi Jeremy Dufrene.

Celebritea Blinds adlı sosyal medya hesabı tarafından son dönemde sık sık Dufrene'in Lana Del Rey'i aldattığına yönelik haberler yayılıyordu.

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Bu iddialara göre Dufrene'in bu ihaneti Lana Del Rey'in peri masalı gibi görünen evliliğine zarar veriyordu.

Ünlü şarkıcının kocası hakkındaki iddiaları yalanladı: 7 gün 24 saat karımla beraberim, ne zaman ihanet edeceğim
Sonunda Jeremy Dufrene dayanamadı ve bu iddialara kendi sosyal medya hesabı üzerinden sert bir yanıt verdi.

Söylentileri yayanlara yönelik olarak öfkeli ve pek de kibar olmayan bir ifade kullanan Dufrene, karısının hayranlarına "Bunlara inanmayın" diye seslendi.

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Ünlü şarkıcının kocası hakkındaki iddiaları yalanladı: 7 gün 24 saat karımla beraberim, ne zaman ihanet edeceğim

'7 GÜN, 24 SAAT KARIMIN YANINDAYIM'
Dufrene, karısı Lana'nın haftada 7 gün, günde 24 saat yanında olduğunu, ne zaman ne yaptığını bildiğini ısrarla tekrarladı. Sonra da mesajını uçurtma emojisi ve küfür anlamına gelen bir simgeyle tamamladı.

Bütün bunlar olurken çift de evliliklerinin ikinci yıl dönümünü geçtiğimiz hafta kutladı.

Ünlü şarkıcının kocası hakkındaki iddiaları yalanladı: 7 gün 24 saat karımla beraberim, ne zaman ihanet edeceğim
41 yaşındaki Lana Del Rey, düğünlerinde çekilen ve daha önce görülmemiş bazı fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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Bataklıklarda düzenlenen turlarda rehberlik yapan Jeremy Dufrene ile ünlü şarkıcı Lana Del Rey, kısa bir ilişkinin ardından 2024 yılında evlendi.

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Ünlü şarkıcının kocası hakkındaki iddiaları yalanladı: 7 gün 24 saat karımla beraberim, ne zaman ihanet edeceğim

12 YILLIK NİŞANLISINI BIRAKTI
Hatta onların bu kadar kısa zamanda evlenmesi herkesi çok şaşırttı.

Ama en çok da Dufrene'in 12 yıldır nişanlı olduğu Kelli Welsh'i. Onunla çok uzun süre nişanlı kalıp evlenmeyen Dufrene, Lana Del Rey ile yaklaşık bir aylık bir ilişkinin ardından hemen evlenip yuvasını kurdu.

Lana Del Rey ise kendisi gibi ünlü olmayan çok farklı bir meslekten hayatını kazanan kocasıyla ne kadar mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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#Lana Del Rey#Jeremy Dufrene#Sıradan İnsanlarla Evlenen Ünlüler

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