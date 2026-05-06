×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok!

Güncelleme Tarihi:

#Mariah Carey#Nick Cannon#Farklı Kadınlardan Çocuğu Olan Ünlüler
Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 15:15

Kazandığı dudak uçuklatan milyonlarla olduğu kadar servetini harcama biçimiyle de çok ilgi çeken Mariah Carey'nin eski kocası Nick Cannon yine konuştu ve tuhaf bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Cannon, Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden dünyaya gelen biri kız diğeri erkek ikiz çocuklarının romantik hayatı hakkında konuştu.

Her ikisi de 15 yaşında olan çocuklarından, oğlu Moroccan'ın eğer isterse kızlarla flört edebileceğini söyledi Nick Cannon.

Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok

Ama Moroccan'ın ikizi olan kızı Monroe'ya ise bu konuda izin vermediğini ekledi. En azından üniversiteye başlayana kadar.

Mariah Carey ile evliliği de dahil farklı kadınlardan toplam 12 çocuğu olan Nick Cannon, TMZ adlı magazin sitesinin podcast yayınına konuk oldu.

Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok


15 YAŞINDAKİ OĞLUNU FLÖRT ETMESİ İÇİN CESARETLENDİRİYOR
Birçok kişiyi kızdıran açıklamasını da orada yaptı.

Haberin Devamı

45 yaşındaki Cannon, oğlu Moroccan'ın zaten biriyle flört ettiğini belirtti.

Sonra da "Ben buna izin verdim, onu cesaretlendirdim" diye konuştu.

Cannon, kendisiyle röportaj yapan Towanda Robinson'ın "Aynı konuda Monroe'ya da izin verdiğinizi ve onu teşvik ettiğinizi umuyorum" sözlerine ise beklenen yanıtı vermedi.

Gözden KaçmasınBir zamanlar en çok izlenen dizide rol alıyordu: Arabam ikinci el, kirada oturuyorum... Kredi kartımın da limiti dolduBir zamanlar en çok izlenen dizide rol alıyordu: Arabam ikinci el, kirada oturuyorum... Kredi kartımın da limiti doldu!Haberi görüntüle

Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok

'MUTLAK BİR ÇİFTE STANDART'
Nick Cannon "Hayır... Kesinlikle hayır... Ve bu mutlak bir çifte standart" dedi.

Oğlu Moroccan'a sevgili edinme izni verirken neden kızına bu konuda daha katı davrandığını da şöyle anlattı Cannon: "Buna yapmak zorundasınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir erkek evlat yetiştirmekle kız evlat yetiştirmek arasında fark var."

Nick Cannon, kızını daha çok koruduğunu kabul etti.

"Onu korumam gereken şeyler var. Bilirsiniz, bir kız çocuğunu uzak tutmak istediğiniz bazı insan tipleri var" diye konuştu.

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu gençlik çağında bu dünyadan göçüp gitmişti... Yıllarca çalışıp milyonlar kazandı... Sevmeye doyamadığı tek evladına bir kuruş bile miras bırakamadıÜnlü oyuncu gençlik çağında bu dünyadan göçüp gitmişti... Yıllarca çalışıp milyonlar kazandı... Sevmeye doyamadığı tek evladına bir kuruş bile miras bırakamadıHaberi görüntüle

Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok


'BİRİ KIZIMA EL KALDIRIRSA BEN HAPSE GİRERİM'
Nick Cannon, bu yaşta gençlerin de romantik ilişkilere başladıklarında "aile içi şiddet" görebilme olasılığına değindi.

Haberin Devamı

Sonra da şu iddialı sözleri sarf etti: "Eğer biri kızıma el kaldırırsa bunun sonunda gerçekten hapse girerim... Bu senaryo benim en kötü kabusum."

Görünüşe göre Cannon, oğlu konusunda aynı endişeyi taşımıyor. Onun kimseye şiddet uygulamayacağından çok emin.

Cannon'ın oğluyla ilgili tek sorunu "para avcısı" olan kızlar. Ama yine içi rahat.

Onu da "Bu para avcıları beni endişelendirmiyor. Çünkü oğlumun annesi Mariah Carey" sözleriyle açıkladı.

Gözden KaçmasınPek zahmet çekmeden üç çocuklu anne oldu... Ünlü ve zenginler için bir tek ölüme çare yokPek zahmet çekmeden üç çocuklu anne oldu... Ünlü ve zenginler için bir tek ölüme çare yok!Haberi görüntüle

Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok

Nick Cannon'ın Mariah Carey ile evliliğinden Moroccan ve Monroe adında bir kız bir erkek ikizleri var. Başka kadınlardan dünyaya gelenlerle birlikte çocuk sayısı ise 12. 

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok

KIZI ÜNİVERSİTEYE BAŞLADIĞINDA ARTIK KONTROL ELİNDEN GİDECEK
Kızının romantik hayatı konusunda bu kadar katı Nick Cannon ama Monroe'nun gelecek ilişkileri konusunda da bir planı var.

Öncelikle şimdi kızının hayatına müdahil olabilse de gelecekte üniversiteye başladığında bu durumun değişeceğini kabul ediyor Cannon.

İşte o dönem için de kızından istediği önemli bir şey var söylediğine göre. Olup biteni kendisine anlatması!

Bu noktada da Cannon, kızına "Endişelerini de bana açıklayabilirsin. Bunun hakkında konuşabilmeliyiz, ben buna hazırım. Mümkün olan en iyi kararı vermeni istiyorum" diye öğüdünü vermekten de geri durmamış.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBiricik kardeşinin hayalleri yıkıldı, hiçbir şey yapamadı... Tek derdiniz cebimizdeki parayı almakBiricik kardeşinin hayalleri yıkıldı, hiçbir şey yapamadı... Tek derdiniz cebimizdeki parayı almak!Haberi görüntüle

Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok

 TARTIŞMA KONUSU OLDU
Cannon'ın, Mariah Carey ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri arasında yaptığı bu cinsiyet ayrımcılığı sosyal medyada da konu oldu. Birçok kişi Monroe'nun, babasının bu tavırlarını gördüğü için çoktan erkeklerden nefret etmeye başladığını ileri sürdü.

Bazıları Cannon'ı bu ayrımcılığı yüzünden "Hasta ruhlu, bencil" diye nitelendirdi. Hatta böyle düşünenlerden biri Cannon ile ilişki yaşayıp ondan çocuk dünyaya getirenlerin de ona benzer olduğunu ileri sürdü.

Diğer yandan bazıları Nick Cannon'ın tek eşliliği reddedip farklı kadınlardan 12 çocuk yapan biri olduğunu hatırlatıp "Kızının da günün birinde kendisi gibi bir erkeğin kurbanı olmasını istememiştir" yorumunu yaptı.

Gözden KaçmasınBir acı sürpriz taşa dönen kalplerini yumuşattı... Çeyrek asırdır birbirleriyle konuşmuyorlardıBir acı sürpriz taşa dönen kalplerini yumuşattı... Çeyrek asırdır birbirleriyle konuşmuyorlardıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mariah Carey#Nick Cannon#Farklı Kadınlardan Çocuğu Olan Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!