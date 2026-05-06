Ünlü şarkıcının eski kocası bir tuhaf konuştu: Oğlum istediği kızla flört edebilir... Ama kızıma sevgili bulma izni yok!

Cannon, Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden dünyaya gelen biri kız diğeri erkek ikiz çocuklarının romantik hayatı hakkında konuştu.

Her ikisi de 15 yaşında olan çocuklarından, oğlu Moroccan'ın eğer isterse kızlarla flört edebileceğini söyledi Nick Cannon.

Ama Moroccan'ın ikizi olan kızı Monroe'ya ise bu konuda izin vermediğini ekledi. En azından üniversiteye başlayana kadar.

Mariah Carey ile evliliği de dahil farklı kadınlardan toplam 12 çocuğu olan Nick Cannon, TMZ adlı magazin sitesinin podcast yayınına konuk oldu.

Birçok kişiyi kızdıran açıklamasını da orada yaptı.

45 yaşındaki Cannon, oğlu Moroccan'ın zaten biriyle flört ettiğini belirtti.

Sonra da "Ben buna izin verdim, onu cesaretlendirdim" diye konuştu.

Cannon, kendisiyle röportaj yapan Towanda Robinson'ın "Aynı konuda Monroe'ya da izin verdiğinizi ve onu teşvik ettiğinizi umuyorum" sözlerine ise beklenen yanıtı vermedi.

'MUTLAK BİR ÇİFTE STANDART'

Nick Cannon "Hayır... Kesinlikle hayır... Ve bu mutlak bir çifte standart" dedi.

Oğlu Moroccan'a sevgili edinme izni verirken neden kızına bu konuda daha katı davrandığını da şöyle anlattı Cannon: "Buna yapmak zorundasınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir erkek evlat yetiştirmekle kız evlat yetiştirmek arasında fark var."

Nick Cannon, kızını daha çok koruduğunu kabul etti.

"Onu korumam gereken şeyler var. Bilirsiniz, bir kız çocuğunu uzak tutmak istediğiniz bazı insan tipleri var" diye konuştu.

Nick Cannon, bu yaşta gençlerin de romantik ilişkilere başladıklarında "aile içi şiddet" görebilme olasılığına değindi.

Sonra da şu iddialı sözleri sarf etti: "Eğer biri kızıma el kaldırırsa bunun sonunda gerçekten hapse girerim... Bu senaryo benim en kötü kabusum."

Görünüşe göre Cannon, oğlu konusunda aynı endişeyi taşımıyor. Onun kimseye şiddet uygulamayacağından çok emin.

Cannon'ın oğluyla ilgili tek sorunu "para avcısı" olan kızlar. Ama yine içi rahat.

Onu da "Bu para avcıları beni endişelendirmiyor. Çünkü oğlumun annesi Mariah Carey" sözleriyle açıkladı.

KIZI ÜNİVERSİTEYE BAŞLADIĞINDA ARTIK KONTROL ELİNDEN GİDECEK

Kızının romantik hayatı konusunda bu kadar katı Nick Cannon ama Monroe'nun gelecek ilişkileri konusunda da bir planı var.

Öncelikle şimdi kızının hayatına müdahil olabilse de gelecekte üniversiteye başladığında bu durumun değişeceğini kabul ediyor Cannon.

İşte o dönem için de kızından istediği önemli bir şey var söylediğine göre. Olup biteni kendisine anlatması!

Bu noktada da Cannon, kızına "Endişelerini de bana açıklayabilirsin. Bunun hakkında konuşabilmeliyiz, ben buna hazırım. Mümkün olan en iyi kararı vermeni istiyorum" diye öğüdünü vermekten de geri durmamış.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Cannon'ın, Mariah Carey ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri arasında yaptığı bu cinsiyet ayrımcılığı sosyal medyada da konu oldu. Birçok kişi Monroe'nun, babasının bu tavırlarını gördüğü için çoktan erkeklerden nefret etmeye başladığını ileri sürdü.

Bazıları Cannon'ı bu ayrımcılığı yüzünden "Hasta ruhlu, bencil" diye nitelendirdi. Hatta böyle düşünenlerden biri Cannon ile ilişki yaşayıp ondan çocuk dünyaya getirenlerin de ona benzer olduğunu ileri sürdü.

Diğer yandan bazıları Nick Cannon'ın tek eşliliği reddedip farklı kadınlardan 12 çocuk yapan biri olduğunu hatırlatıp "Kızının da günün birinde kendisi gibi bir erkeğin kurbanı olmasını istememiştir" yorumunu yaptı.