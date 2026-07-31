Ünlü şarkıcıdan ders gibi sözler: Önce kanser oldum şimdi Parkinson... Ama yaşamaktan hiç vazgeçmedim!

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Ama bazen de çok ciddi hastalıklarla karşılaşan insanlar öyle büyük bir direnç gösterir ki herkesi şaşırtırlar.

İşte ünlü şarkıcı Carly Simon da bunlardan biri.

You're So Vain, Why ve Coming Around Again gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Simon, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarını ama buna rağmen hayata nasıl sımsıkı tutunduğunu anlattı.



83 yaşındaki şarkıcı yakınlarda Parkinson teşhisi aldığını söyledi. Bazen korkutucu bulsa da bu duruma uygun şekilde yaşamayı öğrenmek için çabaladığını anlattı.

Ama sadece bu kadar değil.

Carly Simon, Parkinson teşhisinden önce de bir tür cilt kanserine yakalandığını ekledi. Bu yüzden ameliyat da geçirdi. Yine de asıl sorun günlük hayatını etkileyen Parkinson.

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Söylediğine göre bütün bunlar bile onun hayata olan bağlılığını azaltmadı.





Carly Simon, BBC'ye yaptığı açıklamada "Bazı günler o kadar yorgun oluyorum ki neredeyse hiç hareket edemiyorum. Diğer günlerde de hareket etmek, düşünmek, çalışmak ve kendim gibi olmak için alanım oluyor" dedi.

Hastalıklarının, özellikle de Parkinson'un getirdiği bu duruma rağmen hayattan kopmadığını da sözlerine ekledi Simon. "Yaşamaktan ve çalışmaktan hiç vazgeçmedim" diye konuştu ünlü şarkıcı.

Geçirdiği cilt kanseri nedeniyle yüzünden ameliyat olduğunu anlatan Carly Simon "Bu da görünüşümü etkiledi" dedi.

Bugüne kadar dış görünüşüne çok önem verdiğini anlatan şarkıcı "Bu kanser ve ameliyat, içimdeki eleştirmene fazladan malzeme sundu" diye özetledi durumu.





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Simon'ın anlattığına göre Parkinson hastalığının teşhisi ise çok uzun zaman aldı. Artrit ile karıştırıldı önce.

Kalçasından ve iki dizinden geçirdiği ameliyatlar da işe yaramadı. Bunun üzerine tetkikler derinleşti ve Simon'ın Parkinson olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı o dönemi "Birinin bana yardımı olmadan oturduğum yerden kalkamadığım ya da yürüyemediğim dönemler oldu. Ailem de ben de artritten fazlası olduğunu biliyorduk. Zaten yapılan tetkikler sonucunda Parkinson teşhisi konuldu" dedi.

Carly Simon, kamuoyunun gözleri önünden uzaklaşması merak edildiği ve bu konuda mektuplar aldığı için bu açıklamayı yapmak istediğini sözlerine ekledi.





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Yaşadığı bu sağlık sorunlarına rağmen Simon'ın Comes In Waves adlı yeni albümü bu yılın ağustos ayında yayınlanacak.

Albümün ilk teklisi Howl ise geçen ay piyasaya çıktı.