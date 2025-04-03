Ünlü şarkıcı yemeden içmeden kesildi… Artık uyumayı bile bıraktı: Kocam için dua edin!

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Zaten büyük ihtimalle yaşadığı bu çöküşte onu çocuk denecek yaşta tüm dünyaya tanıtan şöhreti.

Zor bir çocukluk, onu sevmeyen ve desteklemeyen bir baba figürü ve sonrasında daha ne olduğunu bile anlayamayacağı bir yaşta gelen dünya yıldızlığı…





DAHA 31 YAŞINDA AMA TÜM ÖMRÜ SPOT IŞIKLARININ ALTINDA GEÇTİ

Şimdi 31 yaşında olan Justin Bieber yaşı hâlâ çok genç olsa da uzun yıllardır gösteri dünyasının içinde.

Milyon dolarları olsa da, sevdiği kadınla evlenip babalık hayalini gerçekleştirmeyi başarsa da son zamanlarda sergilediği tuhaf haller ve tavırlar etrafındaki herkesi çok korkutuyor.

Başta da 2018’de evlendiği eşi, ünlü model Hailey Baldwin’i…

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Ancak yıllardır büyük bir mutluluk yaşayan çift oğulları Jack Blues’u kucaklarına almış olsalar da bir türlü huzuru bulabilmiş değiller.

KARISI ÇARESİZCE ÇIRPINIYOR AMA NAFİLE

Justin Bieber bir süredir oldukça tuhaf giyimiyle sokaklarda kendinde değilmiş gibi dolaşıyor.

Bununla da kalmayıp onu sevenlerin tüm uyarılarına rağmen uyuşturucu kullandığı hallerini bile milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Dengesiz davranışlarıyla tıpkı kendisi gibi çocuk yaşta şöhret olup sonradan ruhi buhranlar yaşayan Britney Spears ve Amanda Bynes gibi ünlülere benzetilen Justin Bieber cephesinden gelen haberler iç açıcı değil.

YEMEK YEMEYİ VE UYUMAYI BİLE BIRAKTI: KOCAM İÇİN DUA EDİN

Hailey Baldwin’in yakın arkadaşlarından ve ailesinden kocası için dua etmelerini istediği ortaya çıktı.

Çünkü söylenenlere göre Justin Bieber artık yemek yemeyi ve uyumayı bile bıraktı. Ve bir enkaza dönüşmüş durumda.

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“O bir sarmal içinde. Manik davranışları var, uyumuyor, neredeyse hiç yemek yemiyor, gecenin bir yarısı çılgınca mesajlar gönderiyor” diyen tanıklar ünlü şarkıcının çoğu zaman konuşmalarının bile hiçbir mantık içermemeye başladığını söylüyor.

NE HALDE OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE DEĞİL

Ancak yine iddialara göre Justin Bieber kendi durumunun farkında bile değil.

Yardıma ihtiyacı olduğunu göremeyen ünlü yıldızın bu yüzden de etrafındaki sevenlerinin çırpınışlarını anlamadığı söyleniyor.

Justin Bieber geçmişte de madde bağımlılığı sorunları yaşamış ve 2019’da “Güvenliğimin gece geç saatlerde nabzımı kontrol etmek ve hala nefes alıp almadığımı görmek için geldiği zamanlar vardı” demişti.

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ESKİ AKIL HOCASI BÜYÜK BİR SUÇLU ÇIKINCA PERİŞAN OLDU

Üstelik yıllarca sağlık sorunlarıyla da boğuştu. 2020'de Lyme hastalığı teşhisi aldı, 2023'te Ramsay Hunt sendromu nedeniyle geçici yüz felci geçirdi.

Ancak çöküşünü başlatan en önemli şey ise şu anda seks kaçakçılığı, taciz, tecavüz gibi birçok suçlamayla hapiste olan Sean 'Diddy' Combs'la olan ilişkisiydi.

Kariyerinin ilk yıllarında Sean Combs’la çok yakın ilişkide olan Justin Bieber ondan “akıl hocası” olarak bahsediyordu.

GEÇ KALDI… ŞİMDİ ÇOK PİŞMAN

Justin Bieber mart ayı içinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kendisini “bir sahtekâr gibi” ve çoğu gün de “donanımsız ve vasıfsız” hissettiğini itiraf etmişti.

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Öfke sorunu olduğunu ve zaman zaman kendisinden nefret ettiğini söyleyen Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber’ın şimdiye kadar durumu görmezden geldiği için kendisini suçladığı da iddia ediliyor.