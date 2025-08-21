Ünlü şarkıcı nişan haberini vermişti... 'Sırılsıklam aşığım... Susarsam haksızlık ederim'

Haberin Devamı

Hayatına giren herkesle birlikte manşetlere çıktı... Sonunda bir gün artık aşka mola verip işlerine yoğunlaşmaya karar verdiğinde karşısına hayatını değiştiren o adam çıktı...

Daha yeni itiraf ettiğine göre ona sırılsıklam aşık oldu ve zaten gençler nişanlandı.

Bu zamana kadar özel hayatıyla ilgili fazla konuşmayan ünlü şarkıcı bu kez bu kuralını bir kenara bıraktı ve nişanlısına olan duygularını anlattı.

ONA OLAN AŞKI ÇOK YOĞUN

Son döneme damgasını vuran bu aşk öyküsünün kahramanları Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner. Aralarındaki ilişkinin yoğunluğunu anlatan ise genellikle aşk hayatını kendisine saklayan Dua Lipa.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda Callum Turner'a karşı olan duygularını anlattı .

Lipa; Turner'a kelimenin tam anlamıyla sırılsıklam aşık olduğunu itiraf etti...

29 yaşındaki Lipa aslında kalbini açmanın korkutucu olduğunu işin içinde incinme olasılığı bulunduğunu da hatırlattı.

Ama yine de söylediğine göre bu duyguyu yaşayabildiği için kendini şanslı hissettiğini de gizlemedi.

'İNCİNMEM GEREKİRSE İNCİNİRİM'

"Aşkı seviyorum" dedi Lipa ve sözlerini şöyle sürdürdü: " Gerçekten ilham verici bir şey. Kendinizi her an olabilecek en yoğun şekilde aşık olacakmış gibi hissediyorsunuz. Bu savunmasızlık korkutucu. Ama bunu hissedebildiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum."

Uzun süre incinmemek için çaba harcadığını hatırlatan Lipa sonunda "İncinmem gerekirse o zaman incinirim" diye düşünüp kendini aşka bıraktığını anlattı.

Dua Lipa, yaşadığı ilişki hakkında konuşmanın da kendisini mutlu ettiğini anlattı. "Her zamankinden daha mutluyum. Bu yüzden bu konuda suskun kalarak haksızlık ediyormuşum hissine kapılmıştım" dedi.

Haberin Devamı

NİŞAN SÖYLENTİLERİNİ DOĞRULADI

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haziran ayında Callum Turner ile nişanlandıkları söylentilerine "Evet, nişanlandık. Birlikte yaşlanacağız" diyerek son noktayı koymuştu.

Lipa, Vogue dergisinin İngiltere baskısına verdiği röportajda "Evet nişanlandık... Bu çok heyecanlı" sözleriyle aylardır ortada dolaşan söylentileri ilk ağızdan doğruladı.

Arnavut asıllı şarkıcı "Birlikte yaşlanmaya, hayatı görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu" diye sürdürdü sözlerini.

ŞİMDİDEN GELİNLİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Lipa'nın verdiği ipuçlarına bakılırsa düğün öyle hemen birkaç ay içinde değil, ama yine de fazla uzatmadan yuvalarını kurmayı planlıyor çift.

Haberin Devamı

Güzel şarkıcı bu konuda da "Önce turnemi tamamlamayı, Callum'un da çekimlerinin bitmesini bekliyoruz" dedi.

Lipa gelinliğini düşünmeye daha şimdiden başladığını da söylemeden geçemedi.

İLİŞKİNİN CİDDİ OLDUĞU BELLİYDİ

Lipa ile 35 yaşındaki Turner arasındaki ilişkinin ciddi olduğu aylardır belliydi aslında. Son dönemin aranan oyuncularından biri olan Turner, sevgilisini çıktığı turnede de yalnız bırakmadı hiç.

Hatta son olarak turnenin Milano ayağında onunla birlikteydi. İki sevgili orada da aşk tazeledi.

Dua Lipa o buluşma anında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

DOLU DİZGİN AŞK

Lipa ile Turner, önceki yılın başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı.

İkisi de bu konu hakkında hiç konuşmadı. Hatta birlikte görüntülenmemeye bile çalıştılar önceleri. Ama sonra durum değişti.

Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet açık gözler önüne serer şekilde görüntülendiler. Ne meraklı gözlerden ne de kameralardan kaçtılar.

Hatta bir süredir Dua Lipa, sosyal medya sayfasında aşklarının nasıl da dolu dizgin sürdüğünü gözler önüne seren paylaşımlar bile yapıyor.

Daha da ötesinde geçen yılın son ayından bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'ın nişanlandığı bile konuşuluyor. Buna neden olan da Lipa'nın parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzük.

Haberin Devamı

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

İleri sürülenlere göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

O noktadan sonra da iki genç ünlünün aşkı kelimenin tam anlamıyla sokaklara taştı. Callum Turner, sevgilisinin çıktığı turnede onu yalnız bırakmadı.

'Japonya senin, Tayland benim' dünyanın dört bir yanını gezdiler. Gittikleri kentlerin sokaklarında sarmaş dolaş gezdiler.

'İŞİME YOĞUNLAŞACAĞIM' DEDİ AMA GÖNÜL FERMAN DİNLEMEDİ

Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti.

Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid ile yaşamıştı. Herkes ilişkinin ciddileştiğini düşünürken onlar yollarını ayırdı.

Arnavut asıllı Dua Lipa Cammul Turner'dan önce usta yönetmen Costa Gavras'ın olu Romain ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat onunla ilişkisinin kariyerini etkilediğini ileri sürüp Romain Gavras ile yolarını ayırdı.

YAŞADIĞI HER KÖTÜ TECRÜBE ONA BİR ŞEY ÖĞRETTİ

Lipa o dönemde sadece işlerine yoğunlaşmak istediğini söylemişti Ama görünüşe gör Callum Turner'dan gelen aşk sinyallerine 'hayır' diyemedi

Dua Lipa aslında dünyaya gözlerini İngiltere'de açtı. Ama ailesi Arnavutluk kökenli. Bundan üç yıl önce Arnavutluk'un başkenti Tiran'da konser veren Lipa'ya dönemin Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından bu ülkenin vatandaşlığı da verilmişti.

Dua Lipa, Hello dergisine yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: " Aşk hayatımda bir dizi kötü tecrübe yaşamıştım. Sonuncusu bardağı taşıran son damla olmuştu. Bir sabah stüdyoya gittim ve dedim ki 'Artık eğitim sezonu bitti."

Dua Lipa yaşadığı her deneyimle büyüdüğünü belirtip "Aslında bu eğitim sezonu hayat boyu hiç bitmiyor olsa da bütün bunları birlikte deneyimleyeceğiniz kişiyi bulmanın güzelliklerini keşfediyorsunuz...".